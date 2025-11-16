Alarm na Mazowszu. Pilny komunikat. Nie potwierdzono informacji o sabotażu. Śledztwo trwa

16 listopada 2025 17:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na Mazowszu od rana trwały intensywne działania służb po nagłym zatrzymaniu pociągu na trasie Dęblin–Życzyn. Zdarzenie wywołało falę emocji i spekulacji, a w sieci pojawiły się sugestie o możliwym ataku na infrastrukturę kolejową. MSWiA wydało pilny komunikat, który częściowo uspokaja opinię publiczną, ale wciąż pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pociąg zatrzymał się nagle. Uszkodzenie toru o długości około metra

Maszynista, jadący rano pociągiem KM 12713, zgłosił „poważną nieprawidłowość w torowisku”. W chwili zatrzymania na pokładzie było kilku członków obsługi oraz dwóch pasażerów.

Policja podaje jasno:

– uszkodzony był ok. 1-metrowy odcinek toru,
– doszło do zatrzymania pociągu,
nikt nie odniósł obrażeń,
– ruch prowadzony jest sąsiednim torem.

Służby pojawiły się na miejscu w ciągu minut — policja, technicy kolejowi, straż, a teren natychmiast odgrodzono.

Internauci w panice. Sieć obiegły sugestie o sabotażu

Pierwsze doniesienia, które pojawiły się w mediach społecznościowych, sugerowały celowe uszkodzenie szyny, a nawet użycie materiałów wybuchowych.

Choć te informacje nie zostały potwierdzone, poszły w świat błyskawicznie, generując ogromny zasięg i lawinę komentarzy.

Wiele osób porównywało sytuację do incydentów z 2023 roku, kiedy ABW ostrzegała przed hybrydową destabilizacją infrastruktury.

MSWiA studzi emocje: “Nie ma dowodów na celowe działanie”

Po południu głos zabrała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

W oficjalnym komunikacie podkreśliła:

„Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich.”
– Sprawę analizuje Policja i prokuratura.
– Apel o rozwagę i niepowielanie niesprawdzonych informacji.

Jednocześnie ministerstwo zaznacza, że wyniki oględzin techników i biegłych będą kluczowe dla ostatecznej oceny sytuacji.

Dlaczego sprawa budzi tak silne emocje?

• dotyczy infrastruktury krytycznej,
• nastąpiła nagła przerwa w ruchu kolejowym,
• pojawiły się obrazy uszkodzonego toru,
• wcześniejsze incydenty kolejowe wzmacniają niepokój społeczny.

W ostatnich latach kolej była już celem kilku aktów sabotażu, dlatego każdy podobny przypadek automatycznie uruchamia alarm społeczny.

Co ustalono do tej pory?

– tor został uszkodzony,
– nie ma poszkodowanych,
– trwa analiza techniczna,
– nie ma potwierdzenia działania osób trzecich,
– wszystkie scenariusze są nadal badane.

Co to oznacza dla pasażerów?

• Ruch odbywa się sąsiednim torem — mogą występować opóźnienia.
• Nie ma ryzyka dla bezpieczeństwa podróżnych.
• Kolejne komunikaty mają zostać opublikowane po zakończeniu prac biegłych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl