Alarm na Mazowszu. Poważny ubytek w szynie. Co wykryli maszyniści?

16 listopada 2025 23:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na jednym z kluczowych odcinków linii kolejowej między Dęblinem a Warszawą wykryto poważną nieprawidłowość w torze. Maszyniści dwóch pociągów niezależnie zgłosili problem, a służby ruchu nakazały jazdę z ograniczoną prędkością.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co wykryli maszyniści

O godzinie 06.40 maszynista pociągu PKP IC 13109 „Wisłok” jadącego z Warszawy do Rzeszowa zauważył nierówność w torze nr 1 na 90. kilometrze linii. Informacja została natychmiast przekazana Dyżurnemu Ruchu stacji Dęblin.

Sytuację potwierdził kolejny maszynista — prowadzący pociąg KM 12713, którego polecono skierować na odcinek ze zmniejszoną prędkością.

Po zatrzymaniu składu maszynista przekazał alarmującą wiadomość:
w szynie wykryto ubytek o długości około 100 centymetrów.

Zgodnie z informacją Dyspozytury Trakcji, ubytek został wcześniej przejechany przez pierwszą jednostkę pociągu.

Jakie pociągi brały udział w zgłoszeniu

Według raportu maszynisty, ubytek zauważyły składy:

  • EN57AL-204,

  • EN57-1645.

Służby torowe zostały o sprawie powiadomione i rozpoczęły działania diagnostyczne.

Dlaczego sprawa jest poważna

Ubytek szyny na tak dużej długości może:

  • wymusić ograniczenia prędkości na dłuższym odcinku,

  • spowodować opóźnienia wielu składów,

  • wymagać pilnej naprawy torowiska,

  • zwiększać ryzyko dalszej degradacji toru przy intensywnym ruchu.

To kolejna w ostatnich dniach sytuacja, która budzi pytania o stan infrastruktury na Mazowszu.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli dziś lub jutro jedziesz pociągiem na trasie:

  • Warszawa – Dęblin,

  • Dęblin – Radom,

  • Dęblin – Lublin,

  • Warszawa – Rzeszów,

przygotuj się na:

  • możliwe opóźnienia,

  • zmiany prędkości na odcinku kontrolowanym przez służby,

  • ewentualne komunikaty o utrudnieniach PKP Intercity i Kolei Mazowieckich.

Warto wcześniej sprawdzić status swojego pociągu w aplikacjach: Portal Pasażera, KM, IC Info.

Maszyniści zgłosili poważny ubytek szyny na linii Dęblin–Warszawa. Trwają czynności diagnostyczne, a pociągi na tym odcinku mogą kursować wolniej. Służby torowe pracują nad zabezpieczeniem miejsca, a przewoźnicy ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl