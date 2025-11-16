Alarm na Mazowszu. Poważny ubytek w szynie. Co wykryli maszyniści?
Na jednym z kluczowych odcinków linii kolejowej między Dęblinem a Warszawą wykryto poważną nieprawidłowość w torze. Maszyniści dwóch pociągów niezależnie zgłosili problem, a służby ruchu nakazały jazdę z ograniczoną prędkością.
Co wykryli maszyniści
O godzinie 06.40 maszynista pociągu PKP IC 13109 „Wisłok” jadącego z Warszawy do Rzeszowa zauważył nierówność w torze nr 1 na 90. kilometrze linii. Informacja została natychmiast przekazana Dyżurnemu Ruchu stacji Dęblin.
Sytuację potwierdził kolejny maszynista — prowadzący pociąg KM 12713, którego polecono skierować na odcinek ze zmniejszoną prędkością.
Po zatrzymaniu składu maszynista przekazał alarmującą wiadomość:
w szynie wykryto ubytek o długości około 100 centymetrów.
Zgodnie z informacją Dyspozytury Trakcji, ubytek został wcześniej przejechany przez pierwszą jednostkę pociągu.
Jakie pociągi brały udział w zgłoszeniu
Według raportu maszynisty, ubytek zauważyły składy:
-
EN57AL-204,
-
EN57-1645.
Służby torowe zostały o sprawie powiadomione i rozpoczęły działania diagnostyczne.
Dlaczego sprawa jest poważna
Ubytek szyny na tak dużej długości może:
-
wymusić ograniczenia prędkości na dłuższym odcinku,
-
spowodować opóźnienia wielu składów,
-
wymagać pilnej naprawy torowiska,
-
zwiększać ryzyko dalszej degradacji toru przy intensywnym ruchu.
To kolejna w ostatnich dniach sytuacja, która budzi pytania o stan infrastruktury na Mazowszu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli dziś lub jutro jedziesz pociągiem na trasie:
-
Warszawa – Dęblin,
-
Dęblin – Radom,
-
Dęblin – Lublin,
-
Warszawa – Rzeszów,
przygotuj się na:
-
możliwe opóźnienia,
-
zmiany prędkości na odcinku kontrolowanym przez służby,
-
ewentualne komunikaty o utrudnieniach PKP Intercity i Kolei Mazowieckich.
Warto wcześniej sprawdzić status swojego pociągu w aplikacjach: Portal Pasażera, KM, IC Info.
Maszyniści zgłosili poważny ubytek szyny na linii Dęblin–Warszawa. Trwają czynności diagnostyczne, a pociągi na tym odcinku mogą kursować wolniej. Służby torowe pracują nad zabezpieczeniem miejsca, a przewoźnicy ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami.
