Alarm na Mazowszu. Powołano sztab kryzysowy
Noc przyniosła nerwowe godziny w powiecie nowodworskim. W miejscowości Błędowo w gminie Pomiechówek zator lodowy zablokował nurt Wkry i doprowadził do gwałtownego spiętrzenia wody. Rzeka przekroczyła stan alarmowy i wystąpiła z brzegów. Powołano lokalny sztab kryzysowy, a służby MSWiA pozostają w pełnej gotowości.
Na miejsce udał się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który uczestniczył w posiedzeniu sztabu i koordynował działania ratownicze. W regionie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia związane z wezbraniami wody i przekroczeniem stanów alarmowych.
Spiętrzenie lodu i realne zagrożenie dla domów
Nagromadzenie kry lodowej w korycie rzeki zatrzymało swobodny przepływ wody. W efekcie poziom Wkry szybko wzrósł, a woda rozlała się na nieużytki oraz tereny rekreacyjne.
W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazły się 24 budynki, zarówno domy całoroczne, jak i letniskowe. Woda przedostała się do czterech garaży. Najważniejszym celem służb jest ochrona części mieszkalnych, aby nie dopuścić do zalania domów.
Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Strażacy i rękawy przeciwpowodziowe w akcji
W czwartek około godziny 21.00 w działaniach uczestniczyło 18 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 65 funkcjonariuszy. Ratownicy budują zabezpieczenia z worków oraz specjalistycznych rękawów wypełnionych piaskiem.
Akcja nie ogranicza się wyłącznie do umacniania brzegów. Strażacy prowadzą również operację ukierunkowywania rozlewiska z powrotem do koryta rzeki. Celem jest zmniejszenie naporu wody na zagrożone posesje i odciążenie zalanych terenów.
Lepsze dane z wodowskazu w Borkowie
Wieczorne odczyty przyniosły ostrożny optymizm. Na wodowskazie w Borkowie poziom wody zaczął opadać. Sytuacja określana jest jako stabilna, choć zator lodowy nadal znajduje się w korycie rzeki.
Służby na bieżąco monitorują przemieszczanie się kry i analizują ryzyko ponownego spiętrzenia wody. Każda zmiana warunków hydrologicznych może wpłynąć na dynamikę zdarzeń.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli mieszkasz w rejonie Wkry lub w pobliżu innych rzek objętych ostrzeżeniami 3 stopnia, zachowaj szczególną ostrożność. Śledź komunikaty lokalnych władz i służb. Zabezpiecz mienie w piwnicach i garażach oraz przygotuj się na ewentualne działania prewencyjne.
Powołanie sztabu kryzysowego w Błędowie pokazuje skalę zagrożenia, jakie niesie zator lodowy na Wkrze. Dzięki szybkiej mobilizacji sił ratowniczych sytuację udało się ustabilizować, a budynki mieszkalne pozostają chronione. Akcja jednak trwa, a służby MSWiA utrzymują pełną gotowość na wypadek dalszego rozwoju wydarzeń.
