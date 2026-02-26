Alarm na Mazowszu. Powołano sztab kryzysowy

26 lutego 2026 23:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Noc przyniosła nerwowe godziny w powiecie nowodworskim. W miejscowości Błędowo w gminie Pomiechówek zator lodowy zablokował nurt Wkry i doprowadził do gwałtownego spiętrzenia wody. Rzeka przekroczyła stan alarmowy i wystąpiła z brzegów. Powołano lokalny sztab kryzysowy, a służby MSWiA pozostają w pełnej gotowości.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Na miejsce udał się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który uczestniczył w posiedzeniu sztabu i koordynował działania ratownicze. W regionie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia związane z wezbraniami wody i przekroczeniem stanów alarmowych.

Spiętrzenie lodu i realne zagrożenie dla domów

Nagromadzenie kry lodowej w korycie rzeki zatrzymało swobodny przepływ wody. W efekcie poziom Wkry szybko wzrósł, a woda rozlała się na nieużytki oraz tereny rekreacyjne.

W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazły się 24 budynki, zarówno domy całoroczne, jak i letniskowe. Woda przedostała się do czterech garaży. Najważniejszym celem służb jest ochrona części mieszkalnych, aby nie dopuścić do zalania domów.

Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Zobacz również:

Strażacy i rękawy przeciwpowodziowe w akcji

W czwartek około godziny 21.00 w działaniach uczestniczyło 18 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 65 funkcjonariuszy. Ratownicy budują zabezpieczenia z worków oraz specjalistycznych rękawów wypełnionych piaskiem.

Akcja nie ogranicza się wyłącznie do umacniania brzegów. Strażacy prowadzą również operację ukierunkowywania rozlewiska z powrotem do koryta rzeki. Celem jest zmniejszenie naporu wody na zagrożone posesje i odciążenie zalanych terenów.

Lepsze dane z wodowskazu w Borkowie

Wieczorne odczyty przyniosły ostrożny optymizm. Na wodowskazie w Borkowie poziom wody zaczął opadać. Sytuacja określana jest jako stabilna, choć zator lodowy nadal znajduje się w korycie rzeki.

Służby na bieżąco monitorują przemieszczanie się kry i analizują ryzyko ponownego spiętrzenia wody. Każda zmiana warunków hydrologicznych może wpłynąć na dynamikę zdarzeń.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli mieszkasz w rejonie Wkry lub w pobliżu innych rzek objętych ostrzeżeniami 3 stopnia, zachowaj szczególną ostrożność. Śledź komunikaty lokalnych władz i służb. Zabezpiecz mienie w piwnicach i garażach oraz przygotuj się na ewentualne działania prewencyjne.

Powołanie sztabu kryzysowego w Błędowie pokazuje skalę zagrożenia, jakie niesie zator lodowy na Wkrze. Dzięki szybkiej mobilizacji sił ratowniczych sytuację udało się ustabilizować, a budynki mieszkalne pozostają chronione. Akcja jednak trwa, a służby MSWiA utrzymują pełną gotowość na wypadek dalszego rozwoju wydarzeń.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl