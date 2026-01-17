Alarm na miejskiej pływalni. Dziecko zachłysnęło się wodą. Basen zamknięty w trybie natychmiastowym

17 stycznia 2026 20:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sobotni relaks na basenie w Nowym Dworze Mazowieckim został gwałtownie przerwany. Doszło do incydentu z udziałem dziecka, który skutkował poważnym zanieczyszczeniem wody. Zarządca obiektu nie miał wyboru – główna niecka sportowa została wyłączona z użytku do odwołania. Wdrożono procedury awaryjne, a służby sanitarne muszą teraz potwierdzić, czy woda jest bezpieczna.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 stycznia. To, co zaczęło się jako zwykłe zachłyśnięcie dziecka, szybko przerodziło się w problem dla całego obiektu. W wyniku incydentu do wody w basenie sportowym dostały się nieczystości biologiczne. Taka sytuacja to koszmar dla każdego zarządcy pływalni, wymagający natychmiastowej i radykalnej reakcji.

Skażenie biologiczne. „Decyzja ma charakter prewencyjny”

Obsługa pływalni zadziałała błyskawicznie. W trosce o zdrowie i życie kąpiących się podjęto decyzję o natychmiastowym wyłączeniu basenu sportowego z użytkowania. Woda w tej części obiektu musi teraz przejść skomplikowany proces uzdatniania. Konieczna jest nie tylko mechaniczna dezynfekcja, ale przede wszystkim specjalistyczne badania laboratoryjne, które potwierdzą usunięcie zagrożenia biologicznego.

W oficjalnym komunikacie administracja uspokaja: „Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu wszystkich wymaganych czynności sanitarnych i uzyskaniu pozytywnych wyników badań, basen sportowy zostanie ponownie udostępniony”.

Zobacz również:

Część obiektu nadal działa. Gdzie można pływać?

Mimo dramatycznie brzmiącego komunikatu o skażeniu, obiekt nie został zamknięty w całości. Zarządca poinformował, że incydent dotyczył wyłącznie niecki sportowej. Pozostała infrastruktura funkcjonuje bez zakłóceń. Klienci nadal mogą korzystać ze strefy rekreacyjnej, basenów do nauki pływania oraz jacuzzi, które pozostają otwarte i bezpieczne dla użytkowników.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim wyjdziesz z domu

Jeśli planowałeś trening pływacki w Nowym Dworze Mazowieckim, musisz zmienić plany. Oto najważniejsze informacje:

  • Basen sportowy nieczynny: Do momentu otrzymania czystych wyników badań wody, nie popływasz na torach sportowych. Może to potrwać od kilkunastu godzin do kilku dni.
  • Rekreacja dostępna: Rodzinne wyjście z dziećmi do strefy rekreacyjnej może odbyć się zgodnie z planem.
  • Czekaj na komunikat: O ponownym otwarciu torów sportowych pływalnia poinformuje w osobnym ogłoszeniu. Warto śledzić oficjalne kanały informacyjne obiektu.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl