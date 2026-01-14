Alarm na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia potwierdza przypadki groźnego wirusa

14 stycznia 2026 20:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Społeczność akademicka otrzymała pilne ostrzeżenie. Władze Uniwersytetu Warszawskiego potwierdziły wystąpienie zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Wdrożono procedury bezpieczeństwa, a rektorat apeluje do studentów i pracowników o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Decyzja o wydaniu komunikatu zapadła po otrzymaniu informacji o potwierdzonych przypadkach choroby na terenie uczelni. Władze UW podkreślają, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka dalszej transmisji patogenu. Z oficjalnych informacji wynika, że w grudniu odnotowano 2 przypadki zakażenia.

Choroba „brudnych rąk”. Jak dochodzi do zakażenia?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (HAV), potocznie zwane żółtaczką pokarmową, rozprzestrzenia się głównie drogą fekalno-oralną. Do infekcji może dojść w prozaicznych sytuacjach:

  • poprzez spożycie skażonej wody lub żywności,
  • w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi powierzchniami (np. klamkami, poręczami),
  • przez bliski kontakt z osobą zakażoną,
  • na skutek zaniedbań w higienie rąk.

Cechą charakterystyczną wirusa jest długi okres wylęgania. Pierwsze symptomy mogą pojawić się od 2 do nawet 6 tygodni po wniknięciu patogenu do organizmu. Dlatego tak ważna jest długofalowa obserwacja swojego samopoczucia.

Zobacz również:

Objawy, których nie wolno lekceważyć

Uczelnia wskazuje konkretną listę dolegliwości, które powinny wzbudzić czujność. Zakażenie HAV często objawia się:

  • silnym osłabieniem i przewlekłym zmęczeniem,
  • wysoką gorączką,
  • problemami gastrycznymi: nudnościami, wymiotami, bólami brzucha czy zgagą,
  • widocznymi zmianami fizjologicznymi: ciemnym zabarwieniem moczu, odbarwionym stolcem oraz zażółceniem skóry i białek oczu.

Uniwersytet dezynfekuje kampus

W odpowiedzi na zagrożenie administracja UW podjęła natychmiastowe kroki profilaktyczne. Zwiększono nadzór sanitarny we współpracy z inspektorami BHP. Przestrzenie wspólne, w tym toalety, klamki, poręcze oraz pomieszczenia socjalne, są teraz poddawane wielokrotnej i wzmożonej dezynfekcji. Służby porządkowe dbają o stałe uzupełnianie zapasów mydła, ręczników papierowych i płynów odkażających.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak się chronić?

Sytuacja wymaga od każdego obecnego na uczelni (i nie tylko) zwiększonej odpowiedzialności. Oto co powinieneś zrobić, aby zminimalizować ryzyko:

  • Myj ręce dokładniej niż zwykle: To najskuteczniejsza metoda ochrony. Mycie powinno trwać minimum 20–30 sekund, zwłaszcza po wizycie w toalecie i przed posiłkiem.
  • Unikaj wspólnych naczyń: Nie korzystaj z tych samych kubków czy sztućców co inne osoby, jeśli nie zostały one wcześniej wyparzone lub dokładnie umyte.
  • Zostań w domu, jeśli masz objawy: W przypadku wystąpienia symptomów sugerujących WZW A, zrezygnuj z zajęć lub pracy. Skontaktuj się z lekarzem POZ i powiadom uczelnię o nieobecności (nie musisz podawać szczegółów medycznych).
  • Rozważ szczepienie: Konsultacja lekarska może pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu szczepionki ochronnej przeciwko WZW A, co jest najpewniejszą formą profilaktyki.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl