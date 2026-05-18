Alarm na Żoliborzu. Funkcjonariusze pojawili się przed domem Kaczyńskiego
Na posesji Jarosława Kaczyńskiego interweniowała policja po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego podłożenia materiałów wybuchowych. PiS twierdzi, że sprawa wpisuje się w serię prowokacji wobec opozycji, a podobne incydenty w ostatnich dniach dotyczyły także środowisk związanych z Telewizją Republika.
O interwencji poinformował w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
Według jego relacji na komendę policji miało wpłynąć elektroniczne zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych na posesji Jarosława Kaczyńskiego.
W związku z informacją przed domem prezesa PiS pojawił się patrol policji, który miał sprawdzić teren wokół posesji.
„Przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu” – napisał Bochenek.
Rzecznik PiS mówi o prowokacjach
Rafał Bochenek stwierdził, że choć sama interwencja funkcjonariuszy nie budziła kontrowersji, to cała sytuacja wpisuje się w serię działań wymierzonych w opozycję.
Polityk ocenił, że trwa fala prowokacji wobec środowisk opozycyjnych i niezależnych mediów.
Według rzecznika PiS podobnych zgłoszeń i incydentów w ostatnich dniach było więcej.
Podobna interwencja dotyczyła Tomasza Sakiewicza
W ostatnich dniach policja interweniowała również w mieszkaniu naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
Funkcjonariusze tłumaczyli wtedy działania zgłoszeniem dotyczącym zagrożenia życia.
Po sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że informacja była fałszywa i mogła mieć na celu wprowadzenie służb w błąd.
Policja poinformowała, że podczas interwencji nikt nie został zatrzymany.
Zatrzymano podejrzanego, ale został zwolniony
W sobotę służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o rozsyłanie fałszywych informacji alarmowych.
Dzień później został jednak zwolniony ze względu na brak wystarczających dowodów.
W tym samym czasie Telewizja Republika informowała również o fałszywym zgłoszeniu dotyczącym rzekomego ładunku bombowego w siedzibie stacji.
Warszawa w centrum politycznego napięcia
Wszystkie opisane zdarzenia miały miejsce w Warszawie i wywołały szeroką dyskusję polityczną.
W ostatnich miesiącach stolica coraz częściej staje się miejscem głośnych sporów politycznych, interwencji służb oraz medialnych konfliktów między rządem a opozycją.
Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę, że każda informacja o możliwym zagrożeniu materiałami wybuchowymi musi być traktowana przez służby poważnie, niezależnie od tego, czy później okazuje się fałszywa.
Fałszywe alarmy mogą mieć poważne konsekwencje
Policja przypomina, że zgłaszanie nieprawdziwych alarmów może skutkować odpowiedzialnością karną.
Fałszywe informacje o bombach lub zagrożeniu życia uruchamiają procedury bezpieczeństwa, angażują funkcjonariuszy i mogą powodować realne zagrożenie dla pracy służb ratunkowych.
W ostatnich latach liczba podobnych zgłoszeń w Polsce regularnie rośnie.
Co to oznacza dla Ciebie? Służby coraz częściej reagują na fałszywe alarmy
Sprawa interwencji na posesji Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że służby bezpieczeństwa muszą reagować nawet na potencjalnie fałszywe zgłoszenia.
Na razie nie pojawiły się informacje potwierdzające istnienie realnego zagrożenia na posesji prezesa PiS.
