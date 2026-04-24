Alarm nad Bałtykiem. Polskie F-16 poderwane do rosyjskich Su-30
Nad Morzem Bałtyckim doszło do kolejnej sytuacji, która pokazuje, jak napięta pozostaje przestrzeń powietrzna w regionie. Polskie myśliwce F-16 zostały poderwane do przechwycenia rosyjskich samolotów bojowych Su-30.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zdarzenie miało miejsce 24 kwietnia 2026 roku. Para dyżurna polskich F-16 zidentyfikowała wizualnie i monitorowała dwa rosyjskie wielozadaniowe samoloty, które wykonywały lot nad Bałtykiem.
Według komunikatu maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Problem polegał jednak na czymś innym. Rosyjskie samoloty leciały w międzynarodowej przestrzeni bez złożonego planu lotu i z wyłączonymi transponderami. To poważne naruszenie standardów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Takie sytuacje wymagają natychmiastowej reakcji. Dlatego uruchamiany jest system dyżurów bojowych, który działa bez przerwy. Zadaniem pilotów jest szybkie poderwanie maszyn, identyfikacja obiektu i ocena zagrożenia.
Dowództwo podkreśla, że tego typu działania są standardową procedurą. Mają one zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad tym, co dzieje się w przestrzeni powietrznej w pobliżu granic NATO.
Polskie Siły Zbrojne utrzymują stałą gotowość do takich interwencji. Piloci pozostają w pełnym przygotowaniu, by reagować natychmiast, gdy pojawi się podejrzany obiekt.
Co to oznacza dla ciebie
Choć sytuacja może brzmieć groźnie, tego typu przechwycenia są częścią codziennej pracy wojska. To standardowy element systemu bezpieczeństwa, który ma zapobiegać realnym zagrożeniom.
Jednocześnie pokazuje to jasno, że region Morza Bałtyckiego pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych punktów na mapie Europy.
