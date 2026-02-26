Alarm nad Wkrą. Rzeka przekroczyła stan alarmowy, strażacy walczą z wodą w Borkowie
26 lutego 2026 roku sytuacja hydrologiczna na Mazowszu gwałtownie się pogorszyła. Rzeka Wkra przekroczyła poziom alarmowy. W miejscowości Borkowo w gminie Nasielsk strażacy zabezpieczają domy i posesje przed zalaniem.
Woda wdarła się na posesje
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, przyczyną zagrożenia jest powstały na rzece zator lodowy. To właśnie spiętrzona kra podniosła poziom wody i doprowadziła do zalewania okolicznych terenów.
Woda zaczęła wlewać się na posesje i zagrażać budynkom mieszkalnym. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z powiatu nowodworskiego. Ratownicy koncentrują się na umacnianiu zagrożonych miejsc oraz ograniczaniu rozlewania się wody na kolejne działki.
Trzeci stopień zagrożenia od IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia dla zlewni Wkry. Alert obejmuje województwo mazowieckie, w tym powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, przasnyski, pułtuski, płocki, płoński, sierpecki oraz żuromiński.
W komunikacie IMGW podkreślono, że zagrożenie jest związane z piętrzeniem wody przez lód oraz utrzymującym się spływem wód opadowo-roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wysokiej.
Stan alarmowy został przekroczony w Borkowie na Wkrze oraz w Szreńsku na rzece Mławce. W Trzcińcu na Wkrze obowiązuje stan ostrzegawczy.
Sytuacja jest dynamiczna
Służby monitorują poziom wody na bieżąco. Każde kolejne opady lub dalsze przesuwanie się kry lodowej mogą pogorszyć sytuację w dolnym biegu rzeki.
Mieszkańcy terenów położonych w pobliżu Wkry powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty służb oraz IMGW. W przypadku dalszego wzrostu poziomu wody możliwe są kolejne interwencje oraz lokalne podtopienia.
Na razie działania strażaków koncentrują się na zabezpieczeniu budynków i ograniczeniu strat. Sytuacja w regionie pozostaje napięta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.