Alarm nad Wkrą. Rzeka przekroczyła stan alarmowy, strażacy walczą z wodą w Borkowie

26 lutego 2026 20:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

26 lutego 2026 roku sytuacja hydrologiczna na Mazowszu gwałtownie się pogorszyła. Rzeka Wkra przekroczyła poziom alarmowy. W miejscowości Borkowo w gminie Nasielsk strażacy zabezpieczają domy i posesje przed zalaniem.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Woda wdarła się na posesje

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, przyczyną zagrożenia jest powstały na rzece zator lodowy. To właśnie spiętrzona kra podniosła poziom wody i doprowadziła do zalewania okolicznych terenów.

Woda zaczęła wlewać się na posesje i zagrażać budynkom mieszkalnym. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z powiatu nowodworskiego. Ratownicy koncentrują się na umacnianiu zagrożonych miejsc oraz ograniczaniu rozlewania się wody na kolejne działki.

Trzeci stopień zagrożenia od IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia dla zlewni Wkry. Alert obejmuje województwo mazowieckie, w tym powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, przasnyski, pułtuski, płocki, płoński, sierpecki oraz żuromiński.

W komunikacie IMGW podkreślono, że zagrożenie jest związane z piętrzeniem wody przez lód oraz utrzymującym się spływem wód opadowo-roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wysokiej.

Stan alarmowy został przekroczony w Borkowie na Wkrze oraz w Szreńsku na rzece Mławce. W Trzcińcu na Wkrze obowiązuje stan ostrzegawczy.

Sytuacja jest dynamiczna

Służby monitorują poziom wody na bieżąco. Każde kolejne opady lub dalsze przesuwanie się kry lodowej mogą pogorszyć sytuację w dolnym biegu rzeki.

Mieszkańcy terenów położonych w pobliżu Wkry powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty służb oraz IMGW. W przypadku dalszego wzrostu poziomu wody możliwe są kolejne interwencje oraz lokalne podtopienia.

Na razie działania strażaków koncentrują się na zabezpieczeniu budynków i ograniczeniu strat. Sytuacja w regionie pozostaje napięta.

