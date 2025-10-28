Alarm najwyższego stopnia! Huragan Melissa zagraża życiu
Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w USA wydało pilne ostrzeżenie dotyczące huraganu Melissa, który uderza w rejon Karaibów z niszczycielską siłą. Władze ostrzegają, że brak natychmiastowej reakcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia. Sytuacja na Jamajce jest dramatyczna – trwa ewakuacja, a służby apelują o pozostanie w schronach.
Katastrofalne warunki pogodowe
Według komunikatu NHC, huragan Melissa przynosi potężne ulewy, gwałtowne wichury i osunięcia ziemi. W niektórych regionach Jamajki wiatr osiąga prędkość przekraczającą 180 km/h, zrywając dachy, przewracając drzewa i linie energetyczne.
„Pozostańcie w swoich schronach. Warunki są ekstremalnie niebezpieczne” – brzmi fragment ostrzeżenia. Centrum huraganu przemieszcza się powoli w kierunku północno-zachodnim, a jego oko przechodzi nad południową częścią wyspy, niosąc ogromne zniszczenia infrastruktury i odcinając wiele miejscowości od świata.
Ryzyko powodzi i fal sztormowych
Meteorolodzy ostrzegają przed katastrofalnymi powodziami błyskawicznymi i osunięciami ziemi, które mogą wystąpić w wyżej położonych rejonach Jamajki. Wzdłuż południowego wybrzeża obserwuje się gwałtowny wzrost poziomu morza – fala sztormowa ma osiągać nawet 4 metry wysokości, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców nadbrzeżnych osad.
Na wyspie wprowadzono stan wyjątkowy, a władze lokalne uruchomiły punkty ewakuacyjne w szkołach i budynkach publicznych. Rząd apeluje, by nie opuszczać bezpiecznych miejsc i unikać wszelkich prób przemieszczania się, dopóki warunki się nie ustabilizują.
Zniszczona infrastruktura i przerwy w komunikacji
Silny wiatr i ulewy doprowadziły do rozległych przerw w dostawie prądu i wody. Setki domów zostało zniszczonych, a drogi łączące południowe i zachodnie regiony Jamajki są nieprzejezdne. Linie telefoniczne zostały zerwane, a komunikacja internetowa działa tylko miejscami.
Według lokalnych władz, ekipy ratunkowe nie są w stanie dotrzeć do niektórych wsi, gdzie ludzie utknęli w zalanych domach. W wielu miejscowościach zorganizowano tymczasowe centra pomocy, w których rozdawane są zapasy wody, żywności i lekarstw.
NHC ostrzega: „Niezwłocznie podejmijcie działania”
Narodowe Centrum Huraganów w najnowszym komunikacie podkreśla, że każda zwłoka w ewakuacji lub ukryciu się w bezpiecznym miejscu może zakończyć się tragicznie. „Niepodjęcie natychmiastowych działań może skutkować poważnymi obrażeniami lub znaczną utratą życia” – napisano w oficjalnym raporcie.
Eksperci dodają, że Melissa to jeden z najgroźniejszych huraganów sezonu 2025, a jego siła może się jeszcze zwiększyć w ciągu najbliższych godzin.
Karaiby w gotowości
Po Jamajce, huragan Melissa może uderzyć w Haiti, Kubę i Kajmany. W tych krajach również ogłoszono stan alarmowy i rozpoczęto przygotowania do ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów. W rejonie Morza Karaibskiego wstrzymano rejsy statków, a lotniska odwołały wszystkie połączenia.
Groźba katastrofy humanitarnej
Organizacje pomocowe, w tym Czerwony Krzyż i ONZ, mobilizują zasoby, by wesprzeć mieszkańców regionu po przejściu żywiołu. Wiele wskazuje na to, że Melissa może doprowadzić do jednej z największych katastrof klimatycznych w ostatnich latach.
Władze Jamajki apelują do mieszkańców: „Nie ryzykujcie życia. Pozostańcie w schronach, dopóki nie usłyszycie oficjalnego komunikatu o zakończeniu zagrożenia.”
Huragan Melissa z każdym kilometrem nabiera mocy – a eksperci ostrzegają: kolejne godziny będą decydujące.
