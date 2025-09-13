Alarm NATO na wschodniej flance! Po wtargnięciu rosyjskich dronów – ruszyła operacja EASTERN SENTRY. Polska pod specjalnym nadzorem!

13 września 2025 12:52

Polska i cała wschodnia flanka NATO znalazły się w centrum międzynarodowej operacji wojskowej. Po kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które w nocy z 9 na 10 września 2025 roku wtargnęły nad nasze terytorium, Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację EASTERN SENTRY – wielodomenowe wzmocnienie sił w regionie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rosyjskie drony nad Polską. NATO reaguje natychmiast

Jak podano w oficjalnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ, incydent nie był odosobniony – to część eskalacyjnej polityki Kremla, skierowanej przeciwko krajom wschodniego skrzydła NATO. W odpowiedzi, z decyzji Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie oraz Sekretarza Generalnego NATO, rozpoczęto działania, których celem jest nie tylko obrona, ale i odstraszanie.

Wielowarstwowa obrona: morze, ląd, powietrze, cyberprzestrzeń i kosmos

Dowodzenie operacją EASTERN SENTRY obejmuje nie tylko ochronę granic powietrznych, ale także pełne spektrum działań wojskowych: od przestrzeni morskiej, przez lądową i cybernetyczną, aż po domenę kosmiczną. Kluczowa jest spójność i błyskawiczna reakcja na wszelkie zagrożenia. NATO wyciąga wnioski i buduje system, który nie pozwoli Rosji na kolejne prowokacje.

Realne wsparcie militarne już w drodze. Polska nie jest sama

Do Polski i innych krajów regionu skierowano natychmiastowe wsparcie. W ramach solidarności z Warszawą wysłane zostały:

  • czeskie śmigłowce Mi-171S,

  • duńskie myśliwce F-16 i fregaty obrony przeciwlotniczej,

  • francuskie Rafale,

  • niemieckie Eurofightery,

  • siły wsparcia z Wielkiej Brytanii i innych państw NATO.

To nie są ćwiczenia – to pokaz siły i determinacji, by bronić wschodniej flanki i odstraszyć potencjalnego agresora.

Nowe technologie i nowa strategia: NATO gotowe na przyszłość

Operacja EASTERN SENTRY zakłada wdrażanie zaawansowanych technologii obrony przeciwdronowej i cybernetycznej. Rozwijane są systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Szczególny nacisk kładzie się na obecność wojsk morskich i lotnictwa na Bałtyku oraz wzmocnienie infrastruktury obronnej Polski.

Co to oznacza dla Polaków?

– Bezpieczeństwo Polski i jej obywateli pozostaje priorytetem NATO
– Granice są monitorowane 24/7 z użyciem najnowszych technologii
– Sojusznicy realnie wspierają Polskę militarnie – jesteśmy gotowi na każdy scenariusz

EASTERN SENTRY to jasny sygnał: NATO nie pozwoli na agresję. Każde naruszenie spotka się z reakcją.

