Alarm NATO na wschodniej flance! Po wtargnięciu rosyjskich dronów – ruszyła operacja EASTERN SENTRY. Polska pod specjalnym nadzorem!
Polska i cała wschodnia flanka NATO znalazły się w centrum międzynarodowej operacji wojskowej. Po kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które w nocy z 9 na 10 września 2025 roku wtargnęły nad nasze terytorium, Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację EASTERN SENTRY – wielodomenowe wzmocnienie sił w regionie.
Rosyjskie drony nad Polską. NATO reaguje natychmiast
Jak podano w oficjalnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ, incydent nie był odosobniony – to część eskalacyjnej polityki Kremla, skierowanej przeciwko krajom wschodniego skrzydła NATO. W odpowiedzi, z decyzji Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie oraz Sekretarza Generalnego NATO, rozpoczęto działania, których celem jest nie tylko obrona, ale i odstraszanie.
Wielowarstwowa obrona: morze, ląd, powietrze, cyberprzestrzeń i kosmos
Dowodzenie operacją EASTERN SENTRY obejmuje nie tylko ochronę granic powietrznych, ale także pełne spektrum działań wojskowych: od przestrzeni morskiej, przez lądową i cybernetyczną, aż po domenę kosmiczną. Kluczowa jest spójność i błyskawiczna reakcja na wszelkie zagrożenia. NATO wyciąga wnioski i buduje system, który nie pozwoli Rosji na kolejne prowokacje.
Realne wsparcie militarne już w drodze. Polska nie jest sama
Do Polski i innych krajów regionu skierowano natychmiastowe wsparcie. W ramach solidarności z Warszawą wysłane zostały:
-
czeskie śmigłowce Mi-171S,
-
duńskie myśliwce F-16 i fregaty obrony przeciwlotniczej,
-
francuskie Rafale,
-
niemieckie Eurofightery,
-
siły wsparcia z Wielkiej Brytanii i innych państw NATO.
To nie są ćwiczenia – to pokaz siły i determinacji, by bronić wschodniej flanki i odstraszyć potencjalnego agresora.
Nowe technologie i nowa strategia: NATO gotowe na przyszłość
Operacja EASTERN SENTRY zakłada wdrażanie zaawansowanych technologii obrony przeciwdronowej i cybernetycznej. Rozwijane są systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Szczególny nacisk kładzie się na obecność wojsk morskich i lotnictwa na Bałtyku oraz wzmocnienie infrastruktury obronnej Polski.
Co to oznacza dla Polaków?
– Bezpieczeństwo Polski i jej obywateli pozostaje priorytetem NATO
– Granice są monitorowane 24/7 z użyciem najnowszych technologii
– Sojusznicy realnie wspierają Polskę militarnie – jesteśmy gotowi na każdy scenariusz
EASTERN SENTRY to jasny sygnał: NATO nie pozwoli na agresję. Każde naruszenie spotka się z reakcją.
