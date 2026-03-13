Alarm po śmierci amerykańskich wojskowych. USA wysyłają tysiące żołnierzy w rejon Cieśniny Ormuz
Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu kilku tysięcy żołnierzy piechoty morskiej w rejon Cieśniny Ormuz. Decyzja zapadła w momencie gwałtownego wzrostu napięcia w konflikcie z Iranem oraz po informacji o śmierci amerykańskich żołnierzy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta, a eksperci obawiają się dalszej eskalacji konfliktu.
Tysiące marines kierowanych na Bliski Wschód
Jak informują amerykańskie media, sekretarz obrony Pete Hegseth zatwierdził wniosek dowództwa US Central Command dotyczący wysłania jednostki ekspedycyjnej piechoty morskiej w rejon Cieśniny Ormuz. Tego typu formacja zazwyczaj obejmuje kilka okrętów wojennych oraz około 5 tys. żołnierzy.
Do regionu zmierza między innymi okręt desantowy USS Tripoli, który stacjonował wcześniej w Japonii. Na jego pokładzie znajduje się oddział marines, który ma wzmocnić siły amerykańskie już obecne na Bliskim Wschodzie.
Rosnące napięcie po śmierci żołnierzy
Decyzja o wzmocnieniu sił wojskowych zapadła w czasie, gdy konflikt z Iranem przybiera coraz bardziej dramatyczny charakter. Według informacji podawanych przez media liczba amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w ostatnich wydarzeniach związanych z konfliktem, wzrosła do trzynastu.
Jednocześnie potwierdzono śmierć sześciu członków załogi amerykańskiego samolotu tankującego, który rozbił się na terytorium Iraku.
Rosnące napięcie militarne przekłada się także na sytuację gospodarczą. W Stanach Zjednoczonych zaczęły rosnąć ceny paliw, które według doniesień mediów osiągnęły poziom około 3,60 dolara za galon.
Strategiczna wyspa w centrum planów
Administracja Donalda Trumpa rozważa także możliwość przejęcia kontroli nad irańską wyspą Kharg w Zatoce Perskiej. Jest to jedno z kluczowych miejsc dla eksportu ropy naftowej z Iranu, przez które przechodzi większość dostaw surowca z tego kraju.
Według szacunków przez terminal na wyspie Kharg transportowane jest nawet 90 procent irańskiego eksportu paliw.
Sam Donald Trump odniósł się do tej kwestii w rozmowie z Fox News Radio. Jak stwierdził, przejęcie kontroli nad wyspą nie jest obecnie najważniejszym scenariuszem, ale pozostaje jedną z wielu opcji, które mogą zostać rozważone.
Pentagon odpowiada na doniesienia mediów
Podczas konferencji prasowej w Pentagonie sekretarz obrony Pete Hegseth odniósł się do doniesień medialnych dotyczących konfliktu. Skrytykował część publikacji, określając je jako nieprecyzyjne lub wprowadzające w błąd.
Podkreślił jednocześnie, że amerykańskie wojsko kontroluje sytuację w rejonie Cieśniny Ormuz i podejmuje działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa szlaków morskich.
Co to oznacza dla świata
Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych punktów transportu ropy naftowej na świecie. Przez ten wąski szlak morski przepływa znacząca część globalnych dostaw surowców energetycznych.
Dlatego każda eskalacja napięcia w tym regionie natychmiast wpływa na rynki paliw oraz sytuację gospodarczą wielu państw.Wysłanie dodatkowych oddziałów piechoty morskiej pokazuje, jak poważnie Stany Zjednoczone traktują sytuację w rejonie Zatoki Perskiej. W obliczu rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Teheranem eksperci obawiają się, że konflikt może wejść w kolejny, bardziej niebezpieczny etap.
