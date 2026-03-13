Alarm po śmierci amerykańskich wojskowych. USA wysyłają tysiące żołnierzy w rejon Cieśniny Ormuz

13 marca 2026 20:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu kilku tysięcy żołnierzy piechoty morskiej w rejon Cieśniny Ormuz. Decyzja zapadła w momencie gwałtownego wzrostu napięcia w konflikcie z Iranem oraz po informacji o śmierci amerykańskich żołnierzy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta, a eksperci obawiają się dalszej eskalacji konfliktu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tysiące marines kierowanych na Bliski Wschód
Jak informują amerykańskie media, sekretarz obrony Pete Hegseth zatwierdził wniosek dowództwa US Central Command dotyczący wysłania jednostki ekspedycyjnej piechoty morskiej w rejon Cieśniny Ormuz. Tego typu formacja zazwyczaj obejmuje kilka okrętów wojennych oraz około 5 tys. żołnierzy.

Zobacz również:

Do regionu zmierza między innymi okręt desantowy USS Tripoli, który stacjonował wcześniej w Japonii. Na jego pokładzie znajduje się oddział marines, który ma wzmocnić siły amerykańskie już obecne na Bliskim Wschodzie.

Rosnące napięcie po śmierci żołnierzy
Decyzja o wzmocnieniu sił wojskowych zapadła w czasie, gdy konflikt z Iranem przybiera coraz bardziej dramatyczny charakter. Według informacji podawanych przez media liczba amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w ostatnich wydarzeniach związanych z konfliktem, wzrosła do trzynastu.

Jednocześnie potwierdzono śmierć sześciu członków załogi amerykańskiego samolotu tankującego, który rozbił się na terytorium Iraku.

Rosnące napięcie militarne przekłada się także na sytuację gospodarczą. W Stanach Zjednoczonych zaczęły rosnąć ceny paliw, które według doniesień mediów osiągnęły poziom około 3,60 dolara za galon.

Strategiczna wyspa w centrum planów
Administracja Donalda Trumpa rozważa także możliwość przejęcia kontroli nad irańską wyspą Kharg w Zatoce Perskiej. Jest to jedno z kluczowych miejsc dla eksportu ropy naftowej z Iranu, przez które przechodzi większość dostaw surowca z tego kraju.

Zobacz również:

Według szacunków przez terminal na wyspie Kharg transportowane jest nawet 90 procent irańskiego eksportu paliw.

Sam Donald Trump odniósł się do tej kwestii w rozmowie z Fox News Radio. Jak stwierdził, przejęcie kontroli nad wyspą nie jest obecnie najważniejszym scenariuszem, ale pozostaje jedną z wielu opcji, które mogą zostać rozważone.

Pentagon odpowiada na doniesienia mediów
Podczas konferencji prasowej w Pentagonie sekretarz obrony Pete Hegseth odniósł się do doniesień medialnych dotyczących konfliktu. Skrytykował część publikacji, określając je jako nieprecyzyjne lub wprowadzające w błąd.

Podkreślił jednocześnie, że amerykańskie wojsko kontroluje sytuację w rejonie Cieśniny Ormuz i podejmuje działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa szlaków morskich.

Co to oznacza dla świata
Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych punktów transportu ropy naftowej na świecie. Przez ten wąski szlak morski przepływa znacząca część globalnych dostaw surowców energetycznych.

Dlatego każda eskalacja napięcia w tym regionie natychmiast wpływa na rynki paliw oraz sytuację gospodarczą wielu państw.Wysłanie dodatkowych oddziałów piechoty morskiej pokazuje, jak poważnie Stany Zjednoczone traktują sytuację w rejonie Zatoki Perskiej. W obliczu rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Teheranem eksperci obawiają się, że konflikt może wejść w kolejny, bardziej niebezpieczny etap.

