Alarm pod Warszawą. Pożar zakładu stolarskiego, na miejscu wiele zastępów straży
W miejscowości Nowe Lipiny w powiecie wołomińskim doszło do groźnego pożaru zakładu stolarskiego. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Choć ogień został już opanowany, służby wciąż prowadzą działania na miejscu zdarzenia i dokładnie sprawdzają pogorzelisko.
Pożar wybuchł w zakładzie stolarskim w Nowych Lipinach. Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Strażacy szybko zlokalizowali źródło ognia i rozpoczęli akcję gaśniczą.
Akcja strażaków
Po opanowaniu płomieni ratownicy przystąpili do dogaszania pogorzeliska. To kluczowy etap działań, który ma zapobiec ponownemu pojawieniu się ognia.
Strażacy dokładnie sprawdzają wszystkie pomieszczenia oraz konstrukcję budynku, aby upewnić się, że nie ma już ukrytych zarzewi ognia.
Na miejscu pracuje wiele jednostek
W akcji gaśniczej uczestniczyły liczne jednostki straży pożarnej z powiatu wołomińskiego oraz okolicznych miejscowości.
Na miejscu działały między innymi:
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Wołomin
Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
Ochotnicza Straż Pożarna z Wołomina
Ochotnicza Straż Pożarna z Zagościńca
Ochotnicza Straż Pożarna z Majdanu
Ochotnicza Straż Pożarna z Zielonki
Ochotnicza Straż Pożarna ze Starych Grabii
Ochotnicza Straż Pożarna z Ossowa
W działaniach uczestniczyła także policja, która zabezpieczała teren zdarzenia.
Trwa ustalanie przyczyn
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia w zakładzie stolarskim. Takie obiekty są szczególnie narażone na pożary ze względu na obecność drewna, trocin oraz materiałów łatwopalnych.
Po zakończeniu akcji gaśniczej rozpoczną się czynności wyjaśniające, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
Co to oznacza dla mieszkańców
Na szczęście dzięki szybkiej reakcji służb ogień został opanowany, zanim rozprzestrzenił się na sąsiednie obiekty. Mieszkańcy okolicy mogli jednak przez pewien czas obserwować intensywne działania ratownicze i obecność wielu wozów strażackich.
Podsumowanie
Pożar zakładu stolarskiego w Nowych Lipinach postawił w stan gotowości wiele jednostek straży pożarnej z regionu. Choć sytuacja została już opanowana, strażacy nadal prowadzą działania na miejscu, aby wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia. Przyczyny zdarzenia będą ustalane w najbliższym czasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.