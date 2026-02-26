Alarm pod Warszawą. Woda przekroczyła próg ostrzegawczy, służby w pełnej gotowości
26 lutego 2026 roku poziom rzeki Wkry przekroczył stan ostrzegawczy. Najnowsze dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że sytuacja hydrologiczna wymaga stałego nadzoru.
Od rana poziom wody rośnie
Na wodowskazie w Borkowie w czwartek o godz. 8:00 odnotowano 284 cm. To o 4 cm więcej niż wynosi próg ostrzegawczy, ustalony na 280 cm. Oznacza to wejście w etap podwyższonego ryzyka.
Stan ostrzegawczy nie jest jeszcze równoznaczny z powodzią, ale sygnalizuje realne zagrożenie lokalnymi podtopieniami. W takich sytuacjach każda kolejna godzina i każde dodatkowe opady mają znaczenie.
Dlaczego poziom wody wzrasta
Według danych IMGW utrzymujące się podwyższone stany wód mogą być skutkiem ostatnich opadów oraz spływu wód roztopowych. Nasycony grunt nie wchłania już tak dużych ilości wody, co przyspiesza jej dopływ do rzek.
Jeśli opady się utrzymają, poziom Wkry może dalej rosnąć.
Służby monitorują sytuację
Lokalne jednostki pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Szczególną uwagę zwraca się na tereny położone najbliżej koryta rzeki oraz miejsca, które w przeszłości były narażone na zalania.
Na tę chwilę nie ma informacji o poważnych stratach ani ewakuacjach. Sytuacja jest jednak dynamiczna i może się zmieniać w zależności od warunków pogodowych.
Apel do mieszkańców
Władze apelują o rozwagę, zwłaszcza w rejonach nadrzecznych. Zalecają:
śledzenie bieżących komunikatów hydrologicznych IMGW,
unikanie spacerów i przebywania w pobliżu wezbranych wód,
zabezpieczenie mienia w miejscach potencjalnie zagrożonych podtopieniami.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mieszkające w pobliżu rzeki oraz właściciele posesji położonych na terenach zalewowych.
Co oznacza stan ostrzegawczy
Stan ostrzegawczy to poziom wody, przy którym istnieje zwiększone ryzyko lokalnych podtopień. To sygnał dla służb do przygotowania działań prewencyjnych i dla mieszkańców do zachowania czujności.
Nie oznacza jeszcze stanu alarmowego, ale jest wyraźnym sygnałem, że sytuacja wymaga stałej obserwacji.
Poziom Wkry będzie na bieżąco analizowany w kolejnych komunikatach hydrologicznych. W przypadku dalszego wzrostu wody możliwe są kolejne ostrzeżenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.