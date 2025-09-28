Alarm pogodowy! IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed spadkiem temperatury w południowej Polsce. Najbliższa noc przyniesie przymrozki, które mogą szczególnie dać się we znaki mieszkańcom górskich i podgórskich regionów.
Według prognoz lokalnie temperatura spadnie poniżej zera, a przy gruncie odnotowane zostaną wartości od minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza. Najzimniej ma być w kotlinach górskich, gdzie nocne ochłodzenie może być najbardziej dotkliwe.
Synoptycy podkreślają, że choć obecnie mamy końcówkę września, takie zjawiska nie są rzadkością. Wysokie amplitudy temperatury o tej porze roku sprawiają, że po ciepłych dniach mogą nagle przyjść zimne noce.
Przymrozki oznaczają także ryzyko strat w rolnictwie i ogrodnictwie. Najbardziej narażone są warzywa oraz owoce, które wciąż pozostają na polach. Eksperci doradzają, by w miarę możliwości zabezpieczyć rośliny przed zimnem, np. przykrywając je agrowłókniną.
Kierowcy powinni przygotować się na poranne utrudnienia. Śliska nawierzchnia, zwłaszcza na mniej uczęszczanych drogach i w rejonach górskich, może zwiększać ryzyko wypadków. Synoptycy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
Najbliższe dni przyniosą nieco cieplejszą aurę, ale nocne spadki temperatury w południowych województwach będą się powtarzać. IMGW zaleca śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.