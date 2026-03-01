Alarm powodziowy w regionach! IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Sytuacja dotyczy województw lubelskiego i pomorskiego. Wzrost poziomu wód jest związany ze spływem wód roztopowych i topnieniem pokrywy śnieżnej. Prawdopodobieństwo zjawiska sięga nawet 90 procent.
Huczwa w Gozdowie przekracza stan ostrzegawczy
Na terenie województwa lubelskiego zagrożona jest zlewnia Huczwy. W Gozdowie poziom wody już przekroczył stan ostrzegawczy, a prognozy wskazują na dalszy wzrost.
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 34 obowiązuje od 1 marca od godz. 08:21 do 2 marca do godz. 10:00. IMGW podaje prawdopodobieństwo zjawiska na poziomie 80 procent. W komunikacie zaznaczono, że w przypadku pogorszenia sytuacji stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.
To oznacza realne ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza na terenach położonych najniżej oraz w pobliżu koryta rzeki.
Martwa Wisła i rzeka Bielawa pod presją wód roztopowych
Jeszcze wyższe prawdopodobieństwo zagrożenia dotyczy województwa pomorskiego. W zlewni Martwej Wisły, na stacji Suchy Dąb na rzece Bielawa, poziom wody utrzymuje się powyżej stanów ostrzegawczych.
Zmiana ostrzeżenia nr 28 obowiązuje od 1 marca od godz. 08:33 do 2 marca do godz. 12:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego wezbrania oceniono na 90 procent.
Topniejący śnieg i intensywny spływ wód powodują utrzymywanie się wysokich stanów rzek, co zwiększa ryzyko podtopień na terenach nadwodnych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza realne zagrożenie hydrologiczne. Możliwe są lokalne zalania łąk, pól, dróg dojazdowych oraz piwnic budynków położonych w pobliżu rzek.
Służby apelują o:
– unikanie przebywania w pobliżu wezbranych cieków wodnych,
– zabezpieczenie mienia na terenach zagrożonych,
– śledzenie bieżących komunikatów IMGW i władz lokalnych.
Sytuacja może się dynamicznie zmieniać. W przypadku dalszego wzrostu poziomu wody IMGW nie wyklucza podniesienia stopnia ostrzeżenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.