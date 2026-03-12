Alarm przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuacja setek osób

12 marca 2026 18:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Duże zadymienie i nagła ewakuacja w jednej z warszawskich galerii handlowych. W czwartek służby ratunkowe interweniowały na Targówku po zgłoszeniu o pożarze w podziemnym garażu budynku sąsiadującego z centrum handlowym. Z obiektu ewakuowano około 200 osób.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Pożar w garażu obok galerii handlowej
Zgłoszenie o zdarzeniu przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 10:56. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że ogień pojawił się na poziomie minus dwa w garażu znajdującym się w budynku mieszkalnym sąsiadującym z centrum handlowym.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków wiele osób przebywających w galerii opuściło budynek z powodu intensywnego dymu.

Duże zadymienie i zniszczone pojazdy
Jak poinformował kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w wyniku pożaru spłonęły między innymi hulajnoga, motocykl oraz dwie komórki lokatorskie.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, jednak na miejscu panowało bardzo duże zadymienie.

W działaniach gaśniczych brało udział 12 zastępów straży pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej.

Centrum handlowe zostało zamknięte
Po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego w galerii wdrożono standardowe procedury bezpieczeństwa. Budynek został czasowo zamknięty, a osoby przebywające w środku zostały wyprowadzone na zewnątrz.

Przedstawiciele centrum handlowego podkreślili, że ogień nie rozprzestrzenił się na sam obiekt handlowy i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla galerii.

Co było przyczyną pożaru
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia w garażu. Okoliczności zdarzenia będą ustalać policjanci.

Po zakończeniu akcji gaśniczej sytuacja została opanowana, a służby zakończyły działania na miejscu zdarzenia.

