Alarm przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuacja setek osób
Duże zadymienie i nagła ewakuacja w jednej z warszawskich galerii handlowych. W czwartek służby ratunkowe interweniowały na Targówku po zgłoszeniu o pożarze w podziemnym garażu budynku sąsiadującego z centrum handlowym. Z obiektu ewakuowano około 200 osób.
Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej.
Pożar w garażu obok galerii handlowej
Zgłoszenie o zdarzeniu przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 10:56. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że ogień pojawił się na poziomie minus dwa w garażu znajdującym się w budynku mieszkalnym sąsiadującym z centrum handlowym.
Jeszcze przed przyjazdem strażaków wiele osób przebywających w galerii opuściło budynek z powodu intensywnego dymu.
Duże zadymienie i zniszczone pojazdy
Jak poinformował kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w wyniku pożaru spłonęły między innymi hulajnoga, motocykl oraz dwie komórki lokatorskie.
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, jednak na miejscu panowało bardzo duże zadymienie.
W działaniach gaśniczych brało udział 12 zastępów straży pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej.
Centrum handlowe zostało zamknięte
Po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego w galerii wdrożono standardowe procedury bezpieczeństwa. Budynek został czasowo zamknięty, a osoby przebywające w środku zostały wyprowadzone na zewnątrz.
Przedstawiciele centrum handlowego podkreślili, że ogień nie rozprzestrzenił się na sam obiekt handlowy i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla galerii.
Co było przyczyną pożaru
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia w garażu. Okoliczności zdarzenia będą ustalać policjanci.
Po zakończeniu akcji gaśniczej sytuacja została opanowana, a służby zakończyły działania na miejscu zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.