Alarm przy Dworcu Wschodnim. Wyłączono ruch. W akcji policyjni kontrterroryści

7 kwietnia 2026 13:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poranne zamieszanie w okolicach Dworca Wschodniego w Warszawie. Wszystko przez pozostawioną torbę, która wzbudziła poważne obawy służb. Na miejscu natychmiast pojawiły się patrole, a ruch został wstrzymany.

Fot. Straż Miejska

Szybka reakcja służb

Zgłoszenie wpłynęło kilka minut po godz. 8 w piątek 3 kwietnia. Pracownicy ochrony zauważyli na parkingu torbę w maskujących barwach, pozostawioną przy jednym z samochodów.

Na miejsce szybko dotarli strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego. Choć przedmiot nie wyglądał groźnie, potraktowano sytuację bardzo poważnie. Teren wokół torby został natychmiast zabezpieczony, a część parkingu zamknięto.

Kontrterroryści na miejscu

Do akcji włączono policję, która skierowała dodatkowe patrole oraz specjalistyczny pododdział kontrterrorystyczny. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych.

Sprawdzenie pakunku trwało kilkadziesiąt minut. Ostatecznie okazało się, że torba nie zawierała niebezpiecznych substancji.

Ruch przywrócony, sprawa w toku

Po około godzinie sytuacja została opanowana, a ruch na parkingu wznowiono. Mimo braku zagrożenia, sprawa nie została zamknięta.

Policja ustala teraz, kto pozostawił torbę i w jakich okolicznościach doszło do całego zdarzenia.

Choć tym razem alarm okazał się fałszywy, taka reakcja służb nie jest przypadkowa. W podobnych sytuacjach każda minuta ma znaczenie, dlatego procedury są bardzo restrykcyjne.

Jeśli zauważysz porzucony pakunek w przestrzeni publicznej, nie zbliżaj się do niego i poinformuj odpowiednie służby. To najprostszy sposób, by uniknąć realnego zagrożenia.

