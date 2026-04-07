Alarm przy Dworcu Wschodnim. Wyłączono ruch. W akcji policyjni kontrterroryści
Poranne zamieszanie w okolicach Dworca Wschodniego w Warszawie. Wszystko przez pozostawioną torbę, która wzbudziła poważne obawy służb. Na miejscu natychmiast pojawiły się patrole, a ruch został wstrzymany.
Szybka reakcja służb
Zgłoszenie wpłynęło kilka minut po godz. 8 w piątek 3 kwietnia. Pracownicy ochrony zauważyli na parkingu torbę w maskujących barwach, pozostawioną przy jednym z samochodów.
Na miejsce szybko dotarli strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego. Choć przedmiot nie wyglądał groźnie, potraktowano sytuację bardzo poważnie. Teren wokół torby został natychmiast zabezpieczony, a część parkingu zamknięto.
Kontrterroryści na miejscu
Do akcji włączono policję, która skierowała dodatkowe patrole oraz specjalistyczny pododdział kontrterrorystyczny. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych.
Sprawdzenie pakunku trwało kilkadziesiąt minut. Ostatecznie okazało się, że torba nie zawierała niebezpiecznych substancji.
Ruch przywrócony, sprawa w toku
Po około godzinie sytuacja została opanowana, a ruch na parkingu wznowiono. Mimo braku zagrożenia, sprawa nie została zamknięta.
Policja ustala teraz, kto pozostawił torbę i w jakich okolicznościach doszło do całego zdarzenia.
Choć tym razem alarm okazał się fałszywy, taka reakcja służb nie jest przypadkowa. W podobnych sytuacjach każda minuta ma znaczenie, dlatego procedury są bardzo restrykcyjne.
Jeśli zauważysz porzucony pakunek w przestrzeni publicznej, nie zbliżaj się do niego i poinformuj odpowiednie służby. To najprostszy sposób, by uniknąć realnego zagrożenia.
