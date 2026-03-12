Alarm. Rosyjski samolot pojawił się przy wielkich manewrach NATO, w powietrze poderwano F-35
W pobliżu północnych wybrzeży Norwegii ponownie pojawił się rosyjski samolot wojskowy. Maszyna została wykryta w rejonie, gdzie trwają duże ćwiczenia NATO Cold Response 2026. W reakcji norweskie siły powietrzne natychmiast wysłały w powietrze dwa nowoczesne myśliwce F-35, aby przechwycić i zidentyfikować samolot.
To już drugi dzień z rzędu, gdy rosyjska maszyna pojawia się w sąsiedztwie obszaru manewrów, w których uczestniczą tysiące żołnierzy Sojuszu.
Rosyjski samolot rozpoznawczy przy ćwiczeniach NATO
Przechwycony samolot to Ił-20M, wykorzystywany przez rosyjskie wojsko do prowadzenia rozpoznania i zwiadu elektronicznego. Maszyna została zauważona w środę przed południem w pobliżu norweskiego wybrzeża.
Po wykryciu obiektu z bazy lotniczej Evenes wystartowały dwa myśliwce F-35 należące do norweskich sił powietrznych. Ich zadaniem była identyfikacja samolotu i monitorowanie jego trasy.
Według komunikatu norweskiego wojska rosyjska maszyna była śledzona wzdłuż wybrzeża, aż zawróciła na północ w rejonie archipelagu Vesterålen. W trakcie lotu samolot dwukrotnie skierował się także na południowy zachód w stronę archipelagu Lofoty.
Podobny incydent dzień wcześniej
Norweskie siły zbrojne poinformowały, że niemal identyczna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej. We wtorek rosyjski samolot rozpoznawczy został wykryty w pobliżu wybrzeża regionu Finnmark na północy kraju.
W obu przypadkach w powietrze wysłano myśliwce F-35, które przechwyciły i monitorowały rosyjską maszynę.
Manewry NATO Cold Response 2026
Zwiększona aktywność rosyjskich samolotów zbiegła się z dużymi ćwiczeniami NATO prowadzonymi na północy Norwegii. Manewry pod kryptonimem Cold Response trwają od 9 do 19 marca.
W ćwiczeniach uczestniczy około 25 tysięcy żołnierzy z 14 państw Sojuszu. Są wśród nich m.in. wojska z Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Turcji, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji i Finlandii.
W działaniach biorą udział jednostki lądowe, lotnictwo oraz okręty wojenne. Zaangażowanych jest kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców, a także tysiące pojazdów wojskowych.
Ćwiczenia prowadzone są głównie w regionie Troms z bazą w garnizonie Bardufoss. Operacje odbywają się również w północnej części Nordlandu, na Morzu Barentsa oraz w przestrzeni powietrznej Norwegii.
Po raz pierwszy ćwiczenia także w Finlandii
Tegoroczna edycja manewrów ma jeszcze jeden ważny element. Po raz pierwszy część ćwiczeń odbywa się na terytorium Finlandii, która dołączyła do NATO w 2023 roku.
Na poligonie Rovajarvi, największym w Europie Północnej, ćwiczyć będzie około 7,5 tysiąca żołnierzy. Obiekt pozwala na prowadzenie ognia dalekiego zasięgu i jest jednym z kluczowych miejsc szkolenia wojsk w regionie.
Co to oznacza dla czytelnika
Incydenty z rosyjskimi samolotami w pobliżu ćwiczeń NATO nie są rzadkością, ale pokazują, jak napięta pozostaje sytuacja w regionie Arktyki i północnej Europy. Dla państw Sojuszu oznacza to konieczność utrzymywania stałej gotowości i szybkiej reakcji lotnictwa.
Przechwycenia takich maszyn są standardową procedurą bezpieczeństwa i mają na celu monitorowanie aktywności wojskowej w pobliżu granic państw NATO.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.