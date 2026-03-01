Alarm w całej Polsce do końca maja. Władze ogłosiły decyzję
Podwyższony poziom gotowości w Polsce zostaje utrzymany. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całego kraju. Jednocześnie trzeci stopień alarmowy CHARLIE nadal obejmuje infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP LHS. Nowe regulacje będą obowiązywać do 31 maja 2026 r. do godz. 23:59.
Decyzja ma związek z aktualną sytuacją bezpieczeństwa oraz zagrożeniami o charakterze hybrydowym.
Dlaczego rząd utrzymuje alarm
Stopnie alarmowe wprowadza Prezes Rady Ministrów na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i jest stosowany w przypadku zwiększonego, przewidywalnego zagrożenia, nawet jeśli nie wskazano konkretnego celu ataku.
Władze wskazują na napiętą sytuację geopolityczną w regionie, działania hybrydowe prowadzone przeciwko Polsce oraz konsekwencje wojny w Ukrainie. Stopień BRAVO-CRP dotyczy cyberprzestrzeni i ma zabezpieczać państwo przed atakami na systemy teleinformatyczne.
Co w praktyce oznacza BRAVO
W okresie obowiązywania drugiego stopnia alarmowego służby prowadzą wzmożone kontrole w miejscach publicznych. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa częściej sprawdzają duże skupiska ludzi oraz obiekty użyteczności publicznej.
Możliwe są dodatkowe kontrole pojazdów i osób w rejonach uznanych za wrażliwe. Wzmocniona jest ochrona transportu publicznego i strategicznych obiektów. Funkcjonariusze realizujący zadania ochronne mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych. W szkołach i przedszkolach obowiązują ograniczenia wstępu dla osób postronnych.
Administracja publiczna musi utrzymywać personel w podwyższonej gotowości i realizować procedury reagowania kryzysowego.
Cyberbezpieczeństwo pod stałym nadzorem
BRAVO-CRP oznacza stałe monitorowanie systemów teleinformatycznych administracji i infrastruktury krytycznej. Wprowadzono całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów oraz zwiększoną kontrolę bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Celem jest szybkie wykrywanie prób cyberataków i natychmiastowe reagowanie na incydenty.
Kolej w trybie CHARLIE
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na infrastrukturze kolejowej PKP PLK i PKP LHS. Jest stosowany w sytuacji, gdy istnieją wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu.
W praktyce oznacza to dodatkowe dyżury osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wzmożony nadzór nad obiektami kolejowymi oraz zwiększoną gotowość służb ochrony. Sprawdzana jest również gotowość miejsc ewakuacyjnych.
Co to oznacza dla obywateli
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, ale również dla mieszkańców. W okresie ich obowiązywania należy zachować szczególną czujność w miejscach publicznych. Każdy pozostawiony bez opieki pakunek, podejrzane zachowanie czy nietypowa sytuacja powinny zostać zgłoszone pod numer 112.
Podwyższony poziom gotowości obejmuje cały kraj i potrwa co najmniej do końca maja. Służby działają w trybie zwiększonej czujności, a administracja realizuje dodatkowe procedury bezpieczeństwa w odpowiedzi na utrzymujące się zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.