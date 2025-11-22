Alarm w całej Polsce. Policja i wojsko w terenie. Komunikat policji
W Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE na wybranych liniach kolejowych, a sytuacja związana z ostatnimi aktami dywersji wymaga reakcji na poziomie krajowym. Komendant Główny Policji 21 listopada oficjalnie uruchomił operację policyjną pod kryptonimem „TOR”. To jedna z najpoważniejszych operacji tego typu od lat – i sygnał, że państwo wdraża działania na poziomie najwyższej gotowości.
Wraz z rozpoczęciem operacji w Komendzie Głównej Policji uruchomiono specjalny Sztab Operacji. To centrum dowodzenia, w którym przez całą dobę dyżur pełnią funkcjonariusze Policji, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz Straży Ochrony Kolei. Wspólne działania tych formacji mają umożliwić szybką wymianę informacji i natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia dotyczące infrastruktury kolejowej, która w ostatnich tygodniach stała się celem zorganizowanych prowokacji i ataków o charakterze sabotażowym.
Sztab odpowiada za całodobowe monitorowanie sytuacji w całym kraju, weryfikowanie zgłoszeń o podejrzanych aktywnościach oraz koordynowanie działań prewencyjnych i operacyjnych. Zbierane na bieżąco informacje trafiają do odpowiednich służb, tak aby każda reakcja była szybka i adekwatna do zagrożenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i utrzymanie ciągłości transportu kolejowego, który stanowi element infrastruktury krytycznej państwa.
Władze podkreślają, że operacja „TOR” nie oznacza ograniczeń dla obywateli, ale ma charakter wzmacniający i zabezpieczający. Służby apelują jednocześnie do społeczeństwa o czujność – każdy podejrzany ruch, osoba przy torach, pozostawiony pakunek czy działalność w pobliżu infrastruktury kolejowej powinna zostać zgłoszona pod numer 112. W obecnych warunkach każde zgłoszenie jest sprawdzane.
Operacja „TOR” pokazuje, że państwo reaguje na zagrożenia zdecydowanie i wielowarstwowo, angażując wszystkie kluczowe formacje. To moment, w którym współpraca służb i szybkie działania mogą zapobiec realnym skutkom dywersji oraz dalszym próbom destabilizacji.
W najbliższych dniach służby zapowiadają wzmożone kontrole, patrole oraz działania prewencyjne na terenie całego kraju. Choć operacja wprowadzona została w związku z zagrożeniami dotyczącymi infrastruktury kolejowej, jej skala wykracza poza jeden sektor – obejmuje pełne bezpieczeństwo wewnętrzne i ma na celu neutralizowanie wszelkich prób destabilizacji Polski.
To nie jest sygnał alarmu, lecz sygnał gotowości. Państwo polskie działa i nie zamierza pozostawić żadnej przestrzeni na chaos czy prowokacje.
