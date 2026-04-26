Alarm w całej Polsce. Rząd podnosi poziom zagrożenia. Służby w pełnej gotowości
To nie jest zwykła decyzja administracyjna. W całej Polsce obowiązuje stan podwyższonej gotowości. Rząd uruchomił mechanizmy bezpieczeństwa, które obejmują zarówno kraj, jak i wybrane obszary poza jego granicami. Wszystko zaczęło się 1 marca 2026 roku i potrwa co najmniej do końca maja.
Wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całego kraju. To sygnał, że zagrożenie jest realne, choć nie wskazano konkretnego celu. W praktyce oznacza to jedno – służby działają intensywniej niż zwykle. Na ulicach pojawia się więcej patroli, a w przestrzeni publicznej widać wzmożone kontrole.
Zmiany nie kończą się na ulicach. Równolegle uruchomiono poziom BRAVO-CRP, który dotyczy cyberbezpieczeństwa. Administracja publiczna i infrastruktura krytyczna znalazły się pod stałym nadzorem. Systemy informatyczne są monitorowane przez całą dobę, a każda podejrzana aktywność analizowana natychmiast.
Podwyższony poziom objął także infrastrukturę energetyczną poza granicami Polski. To element szerszej strategii zabezpieczenia dostaw i ochrony interesów państwa. Decyzja ma charakter zapobiegawczy, ale jasno pokazuje, że sytuacja międzynarodowa jest traktowana bardzo poważnie.
Najostrzejsze środki wprowadzono na kolei. Tam obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. To poziom stosowany w sytuacjach, gdy zagrożenie jest bardziej konkretne. Oznacza stały nadzór, większą obecność służb i gotowość do natychmiastowego działania.
Dla mieszkańców zmiany mogą wydawać się subtelne, ale będą zauważalne. Więcej patroli, kontrole na dworcach, dodatkowe zabezpieczenia w budynkach publicznych. W niektórych miejscach mogą pojawić się ograniczenia dostępu.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w takiej sytuacji kluczowa jest czujność. Każda podejrzana sytuacja powinna być zgłaszana odpowiednim służbom.
To nie jest moment na panikę. To moment na uważność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.