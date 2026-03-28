Alarm w całej Polsce. Służby na ulicach i w szkołach. Co to oznacza dla Ciebie?
Rząd podjął decyzję, która dotyczy bezpieczeństwa w całym kraju. Premier przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz BRAVO-CRP, a także wyższego poziomu CHARLIE na wybranych obszarach infrastruktury. Nowe przepisy będą obowiązywać aż do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
To sygnał, że sytuacja nadal wymaga wzmożonej czujności służb i administracji.
Co dokładnie obowiązuje w Polsce
Na terenie całego kraju utrzymany został drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP, który dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Dodatkowo na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP obowiązuje wyższy, trzeci stopień CHARLIE.
Decyzja wynika z aktualnej sytuacji międzynarodowej i zagrożeń o charakterze hybrydowym, związanych m.in. z działaniami Rosji i Białorusi oraz trwającą wojną w Ukrainie.
Co oznacza stopień BRAVO
Stopień BRAVO to drugi poziom w czterostopniowej skali zagrożeń. Wprowadza się go wtedy, gdy istnieje realne ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale nie wskazano konkretnego celu.
Ma charakter zapobiegawczy. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zanim dojdzie do zagrożenia.
W praktyce oznacza to:
więcej patroli Policji i innych służb
kontrole w miejscach publicznych
większe zabezpieczenia transportu i instytucji
Funkcjonariusze mogą być lepiej uzbrojeni i częściej obecni w przestrzeni publicznej.
BRAVO-CRP, czyli zagrożenia w sieci
Równolegle obowiązuje stopień BRAVO-CRP. Dotyczy on cyberbezpieczeństwa i ochrony systemów informatycznych.
Administracja publiczna oraz instytucje krytyczne prowadzą intensywny monitoring systemów. Sprawdzają, czy nie doszło do prób włamań lub zakłóceń działania usług elektronicznych.
Wprowadzono także całodobowe dyżury specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe.
Wyższy poziom na kolei
Na wybranych obszarach obowiązuje jeszcze wyższy stopień CHARLIE. Dotyczy on infrastruktury kolejowej i oznacza, że ryzyko zagrożenia jest tam oceniane jako większe.
W takim przypadku służby działają w trybie podwyższonej gotowości, a zabezpieczenia są jeszcze bardziej zaostrzone.
Co to oznacza dla ciebie
Dla większości osób codzienne życie nie ulegnie dużym zmianom, ale pewne rzeczy mogą być bardziej widoczne.
Możesz zauważyć:
więcej patroli w przestrzeni publicznej
dokładniejsze kontrole na dworcach i w komunikacji
ograniczenia w dostępie do niektórych budynków
W szkołach i instytucjach mogą obowiązywać dodatkowe zasady bezpieczeństwa.
Najważniejsze jest jednak jedno. W czasie obowiązywania stopni alarmowych każdy powinien zachować czujność.
Zwracaj uwagę na:
porzucone pakunki
nietypowe zachowania osób
podejrzane sytuacje w miejscach publicznych
W razie zagrożenia należy natychmiast zadzwonić pod numer 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.