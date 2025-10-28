Alarm w całej Polsce. Uzbrojeni funkcjonariusze na ulicach, szkoły pod ścisłą ochroną
Premier Donald Tusk przedłużył obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju do 30 listopada 2025 roku. Oznacza to, że przez kolejne tygodnie Polacy będą żyć w warunkach podwyższonego bezpieczeństwa – z uzbrojonymi patrolami na ulicach, wzmożonymi kontrolami oraz ograniczonym dostępem do szkół i instytucji publicznych.
Ulice pod czujnym okiem służb
Na dworcach, w galeriach handlowych, przy urzędach i lotniskach widać coraz więcej patroli. Policjanci, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą regularne kontrole osób, bagaży i pojazdów. Obecność broni długiej, kamizelek kuloodpornych i pojazdów opancerzonych stała się elementem codzienności.
Służby koncentrują się na ochronie miejsc publicznych, w których gromadzi się najwięcej ludzi – szczególnie w stolicach województw i przy głównych węzłach komunikacyjnych. Dodatkowo wzmacniana jest ochrona infrastruktury krytycznej: elektrowni, stacji przesyłowych i obiektów rządowych.
Co oznacza stopień BRAVO
Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadza się, gdy istnieje realne, ale nieskonkretyzowane zagrożenie atakiem terrorystycznym lub działaniami sabotażowymi. Nie oznacza to, że atak jest nieuchronny, ale że służby posiadają informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach.
Dla obywateli wiąże się to z bardziej szczegółowymi kontrolami na lotniskach i dworcach, ograniczonym dostępem do budynków publicznych i obowiązkiem noszenia dokumentów tożsamości. W szkołach, urzędach i uczelniach obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych, a każda wizyta musi być wcześniej potwierdzona.
Szkoły i urzędy pod specjalnym nadzorem
Wprowadzone zasady najbardziej odczuwają placówki edukacyjne. Do budynków nie mogą wchodzić osoby spoza personelu i uczniów. Rodzice, opiekunowie i goście muszą być wcześniej zarejestrowani i zidentyfikowani przy wejściu. W wielu szkołach wprowadzono system przepustek oraz zamki elektroniczne.
Podobne procedury obowiązują w urzędach i budynkach administracji. Wizyty wymagają wcześniejszego zgłoszenia, a kontrola bezpieczeństwa stała się standardem.
Zabezpieczenie w sieci – BRAVO-CRP
Równolegle z fizycznym zabezpieczeniem kraju wprowadzono stopień alarmowy BRAVO-CRP, który obejmuje cyberprzestrzeń. Administracja publiczna i strategiczne firmy zostały zobowiązane do całodobowego monitorowania systemów informatycznych.
Specjaliści sprawdzają, czy nie dochodzi do prób włamań, przejęcia danych i sabotażu cyfrowego. W ostatnich tygodniach obserwuje się wzrost aktywności hakerów powiązanych z Rosją i Białorusią, co potwierdza sens utrzymania podwyższonej gotowości.
Dlaczego wprowadzono alarm
Decyzja o przedłużeniu stopnia BRAVO wynika z narastających napięć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Władze wskazują na działania hybrydowe prowadzone przez Rosję i Białoruś, obejmujące m.in. cyberataki, sabotaż informacyjny i prowokacje przygraniczne.
Sytuacja bezpieczeństwa jest monitorowana nieprzerwanie, a wszystkie decyzje mają charakter prewencyjny. Rząd podkreśla, że Polska nie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia, ale musi być przygotowana na każdy scenariusz.
Jak zachować się w czasie obowiązywania stopnia BRAVO
Władze apelują o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb. Obywatele powinni zwracać uwagę na nietypowe sytuacje, porzucone torby, plecaki czy samochody zaparkowane w niecodziennych miejscach. W razie wątpliwości należy natychmiast powiadomić numer alarmowy 112.
Warto również mieć przy sobie dokument tożsamości i zaplanować podróże z zapasem czasu, ponieważ kontrole mogą być dłuższe niż zwykle.
Codzienność w cieniu patroli
Widok żołnierzy i policjantów z bronią przestał budzić zdziwienie. Wiele osób przyznaje, że początkowy niepokój ustąpił poczuciu bezpieczeństwa. Uzbrojone patrole w centrach handlowych i przy dworcach są już częścią miejskiego krajobrazu.
Co dalej
Stopień alarmowy BRAVO ma obowiązywać do końca listopada, ale jego przedłużenie nie jest wykluczone. Wiele zależy od sytuacji za wschodnią granicą i liczby incydentów w cyberprzestrzeni.
Polska utrzymuje pełną gotowość – zarówno w wymiarze wojskowym, jak i informatycznym. Celem jest zachowanie bezpieczeństwa obywateli oraz szybka reakcja na wszelkie próby destabilizacji.
Podwyższony alarm stał się elementem codziennego życia, a czujność – nowym standardem bezpieczeństwa w kraju.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.