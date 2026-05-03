Alarm w całym kraju. IMGW wydał pilny komunikat. Ekstremalne zagrożenie na Mazowszu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo trudną sytuacją w lasach. W niedzielę, 3 maja 2026 roku, w godzinach 14:00-16:00 w dużej części kraju prognozowane jest bardzo wysokie, a miejscami nawet ekstremalne zagrożenie pożarowe. Jednym z regionów objętych najpoważniejszym ryzykiem jest Mazowsze.
Jak wynika z komunikatu IMGW, najtrudniejsza sytuacja obejmie pas od zachodu przez centrum kraju po północ i wschód Polski. Na mapie zagrożenia widać, że Mazowsze znajduje się w strefie najwyższego alarmu. Oznacza to, że nawet niewielkie źródło ognia może bardzo szybko doprowadzić do pożaru.
Powodem jest sucha ściółka i sprzyjające rozprzestrzenianiu się ognia warunki pogodowe. W takich sytuacjach szczególnie groźne są niedopałki papierosów, ogniska, grille rozpalane w niedozwolonych miejscach oraz iskry powstające przy nieostrożnym używaniu sprzętu.
IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i w ich pobliżu. Nie wolno używać otwartego ognia, wyrzucać niedopałków ani lekceważyć lokalnych zakazów wstępu do lasu. Każde zgłoszenie zagrożenia ma znaczenie, bo przy tak suchych warunkach czas reakcji służb może zdecydować o skali pożaru.
Wysokie zagrożenie występuje również w wielu innych regionach Polski. Niższe wartości prognozowane są jedynie lokalnie na południowym wschodzie. To jednak nie oznacza pełnego bezpieczeństwa, bo przy obecnej pogodzie ogień może pojawić się bardzo szybko także poza strefami oznaczonymi najwyższym poziomem ryzyka.
Mieszkańcy Mazowsza powinni w najbliższych godzinach unikać działań, które mogą doprowadzić do zaprószenia ognia. Dotyczy to nie tylko lasów, ale też suchych traw, poboczy, ogródków działkowych i terenów rekreacyjnych. Jeden niedopałek albo iskra może wystarczyć, by doszło do poważnego pożaru.
