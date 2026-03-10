Alarm w Europie. Kraj NATO przywraca obowiązkową służbę wojskową dla młodych
Niepokojąca decyzja jednego z państw NATO. Chorwacja przywraca obowiązkową służbę wojskową dla młodych mężczyzn, tłumacząc ten krok pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie oraz trwającą wojną w Ukrainie.
Po 17 latach przerwy koszary ponownie otwierają się dla młodych obywateli. Decyzja wywołała szeroką dyskusję o bezpieczeństwie w regionie i możliwych podobnych krokach w innych krajach.
Młodzi mężczyźni trafią na szkolenie
Nowe przepisy obejmą mężczyzn po ukończeniu 18 lat. W roku kalendarzowym, w którym skończą 19 lat, zostaną wezwani na badania lekarskie, a następnie skierowani na szkolenie wojskowe.
Podstawowe szkolenie potrwa osiem tygodni i obejmie między innymi:
-
obsługę broni strzeleckiej
-
podstawy taktyki wojskowej
-
szkolenie fizyczne
-
łączność wojskową
Pierwsza grupa rekrutów ma liczyć około 800 osób, w tym także 80 kobiet, które zgłosiły się do służby dobrowolnie.
Tysiące młodych rocznie w armii
Według planów władz Chorwacji każdego roku szkolenie wojskowe ma przechodzić około 4 tysięcy młodych ludzi.
Rekruci mają otrzymywać 1100 euro miesięcznego wynagrodzenia, a czas spędzony w wojsku będzie zaliczany do stażu pracy.
Ukończenie szkolenia może również zwiększać szanse na zatrudnienie w administracji publicznej.
Powodem napięcia w Europie
Władze Chorwacji otwarcie wskazują powód decyzji. Chodzi o pogorszenie bezpieczeństwa w Europie oraz wojnę w Ukrainie.
Rząd w Zagrzebiu zapowiada także zwiększanie wydatków na obronność i wzmacnianie potencjału armii.
W wielu krajach NATO służba już obowiązuje
Chorwacja nie jest jedynym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego z obowiązkową służbą wojskową. System poboru funkcjonuje już między innymi w:
-
Finlandii
-
Szwecji
-
Norwegii
-
Danii
-
Grecji
-
Turcji
-
Estonii
-
Łotwie
-
Litwie
Decyzja chorwackiego rządu pokazuje, że w obliczu rosnących napięć geopolitycznych kolejne państwa Europy zaczynają wzmacniać swoje systemy obronne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.