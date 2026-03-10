Alarm w Europie. Kraj NATO przywraca obowiązkową służbę wojskową dla młodych

Niepokojąca decyzja jednego z państw NATO. Chorwacja przywraca obowiązkową służbę wojskową dla młodych mężczyzn, tłumacząc ten krok pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie oraz trwającą wojną w Ukrainie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Po 17 latach przerwy koszary ponownie otwierają się dla młodych obywateli. Decyzja wywołała szeroką dyskusję o bezpieczeństwie w regionie i możliwych podobnych krokach w innych krajach.

Młodzi mężczyźni trafią na szkolenie

Nowe przepisy obejmą mężczyzn po ukończeniu 18 lat. W roku kalendarzowym, w którym skończą 19 lat, zostaną wezwani na badania lekarskie, a następnie skierowani na szkolenie wojskowe.

Podstawowe szkolenie potrwa osiem tygodni i obejmie między innymi:

  • obsługę broni strzeleckiej

  • podstawy taktyki wojskowej

  • szkolenie fizyczne

  • łączność wojskową

Pierwsza grupa rekrutów ma liczyć około 800 osób, w tym także 80 kobiet, które zgłosiły się do służby dobrowolnie.

Tysiące młodych rocznie w armii

Według planów władz Chorwacji każdego roku szkolenie wojskowe ma przechodzić około 4 tysięcy młodych ludzi.

Rekruci mają otrzymywać 1100 euro miesięcznego wynagrodzenia, a czas spędzony w wojsku będzie zaliczany do stażu pracy.

Ukończenie szkolenia może również zwiększać szanse na zatrudnienie w administracji publicznej.

Powodem napięcia w Europie

Władze Chorwacji otwarcie wskazują powód decyzji. Chodzi o pogorszenie bezpieczeństwa w Europie oraz wojnę w Ukrainie.

Rząd w Zagrzebiu zapowiada także zwiększanie wydatków na obronność i wzmacnianie potencjału armii.

W wielu krajach NATO służba już obowiązuje

Chorwacja nie jest jedynym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego z obowiązkową służbą wojskową. System poboru funkcjonuje już między innymi w:

  • Finlandii

  • Szwecji

  • Norwegii

  • Danii

  • Grecji

  • Turcji

  • Estonii

  • Łotwie

  • Litwie

Decyzja chorwackiego rządu pokazuje, że w obliczu rosnących napięć geopolitycznych kolejne państwa Europy zaczynają wzmacniać swoje systemy obronne.

