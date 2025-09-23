Alarm w Polsce! Coraz więcej miast wprowadza nocne zakazy sprzedaży alkoholu. Podobne od lat działaja zagranicą.

23 września 2025

 

Ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy, jak kraje europejskie walczą z nadmiernym piciem? W wielu krajach europejskich coraz częściej wprowadzane są przepisy ograniczające sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych. Celem jest zmniejszenie szkód społecznych, poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie nieodpowiedzialnego spożycia.

Przykłady ze świata

Na Łotwie od 1 sierpnia napoje alkoholowe można kupować w sklepach tylko między 10:00 a 20:00 w dni robocze i soboty oraz między 10:00 a 18:00 w niedziele. Zmiana dotyczy także sprzedaży online i dostaw.

Litwa wprowadziła podobne ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu, dodatkowo podniosła akcyzę i ograniczyła reklamę trunków.

W krajach nordyckich przepisy są jeszcze surowsze. Alkohol sprzedaje się jedynie w państwowych sklepach monopolowych i tylko w określonych godzinach, często rano i do wczesnego wieczora.

Polska – jakie są regulacje

W Polsce wiele gmin i miast już wprowadziło nocne zakazy sprzedaży alkoholu. Obejmują one całe miasta lub wybrane dzielnice, na przykład w Krakowie, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej.

Samorządy mają prawo uchwalać ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu pomiędzy godziną 22:00 a 6:00.

Oceny i kontrowersje

Zwolennicy regulacji wskazują, że zakazy przyczyniają się do spadku liczby interwencji policji i straży miejskiej, poprawiają porządek nocny i zmniejszają liczbę problemów społecznych.

Przeciwnicy ostrzegają jednak, że ograniczenia mogą uderzyć w małe sklepy, zmniejszają wybór konsumentów i często są obchodzone przez zakupy „na zapas”.

 

 

