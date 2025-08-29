Alarm w Polsce przez 2 dni. Pełna mobilizacja w całym kraju. Nie lekceważ zagrożenia
Premier Donald Tusk podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego na terenie całej Polski. Stopnie BRAVO i BRAVO-CRP będą utrzymane do 31 sierpnia 2025 roku, czyli przez cały okres wakacyjny.
Rząd wyjaśnia, że decyzja jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia hybrydowe ze strony wschodnich sąsiadów, wymierzone zarówno w Polskę, jak i w inne państwa NATO oraz Unii Europejskiej. Alarm obowiązuje w czasie największej aktywności społecznej i turystycznej w kraju, gdy liczba imprez, festiwali i wydarzeń masowych jest szczególnie wysoka, a to zwiększa wyzwania dla służb bezpieczeństwa.
Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy ustawy antyterrorystycznej z 2016 roku. Zakres obowiązywania obejmuje całe terytorium RP, a także strategiczną infrastrukturę znajdującą się poza granicami kraju, co ma odzwierciedlać charakter współczesnych zagrożeń.
Widoczne zmiany w pracy służb
Przedłużenie stopnia BRAVO oznacza, że funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mogą pełnić służbę z bronią długą i w kamizelkach kuloodpornych, zwłaszcza w miejscach strategicznych i potencjalnie zagrożonych atakiem. Patrole będą liczniejsze i bardziej widoczne, a ich obecność ma odstraszać potencjalnych sprawców, a jednocześnie zwiększać poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Służby otrzymały też uprawnienia do prowadzenia szczegółowych kontroli w obiektach o dużym natężeniu ruchu – na dworcach, lotniskach, w centrach handlowych czy na stadionach. Kontrole obejmą także pojazdy i budynki użyteczności publicznej, co w praktyce może oznaczać wydłużony czas obsługi w niektórych miejscach.
Ochrona transportu i infrastruktury krytycznej
Wzmocnione zabezpieczenia dotyczą transportu publicznego – autobusów, tramwajów, pociągów i metra. Na dworcach i w pojazdach obecne będą dodatkowe patrole monitorujące zachowania pasażerów. Równocześnie zwiększono ochronę instytucji państwowych, administracji publicznej i infrastruktury krytycznej, w tym energetycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.
Bezpieczeństwo szkół i uczelni
Nowe zasady wprowadzają również surowe ograniczenia w dostępie do placówek edukacyjnych. Do szkół i uczelni mogą wchodzić tylko uczniowie, studenci i pracownicy. Każdy gość będzie rejestrowany, a system przepustek i wzmożona ochrona mają minimalizować ryzyko zagrożeń.
Podwyższona gotowość i szkolenia
Instytucje publiczne zostały zobowiązane do aktualizacji planów ewakuacji, testowania systemów alarmowych i dodatkowych szkoleń pracowników. Personel ma być przygotowany do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
BRAVO-CRP – tarcza w cyberprzestrzeni
Drugim filarem decyzji jest wzmocniona ochrona cyberprzestrzeni w ramach alarmu BRAVO-CRP. Polska mierzy się z coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami ze strony Rosji i Białorusi. Chodzi o próby włamań do systemów administracji, sabotaż infrastruktury cyfrowej czy kradzież strategicznych danych.
Dlatego wprowadzono całodobowy monitoring systemów teleinformatycznych administracji i infrastruktury krytycznej. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa pełnią dyżury, by natychmiast reagować na incydenty. Szczególnej ochronie poddano systemy płatnicze, bazy danych z informacjami o obywatelach i infrastrukturę telekomunikacyjną.
Reakcja na zagrożenia hybrydowe
Polskie władze podkreślają, że przedłużenie obowiązywania stopni BRAVO i BRAVO-CRP to reakcja na stale nasilające się działania hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi. Obejmują one nie tylko cyberataki, ale też kampanie dezinformacyjne, sabotaż i inne formy presji wymierzone w bezpieczeństwo Polski i sojuszników.
Stopień BRAVO to drugi z czterech poziomów alarmowych w Polsce. Choć nie wskazuje na bezpośrednie i sprecyzowane zagrożenie atakiem, oznacza, że poziom ryzyka jest realny i wymaga szczególnych środków ostrożności.
