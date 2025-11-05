Alarm w Polsce. Służby w gotowości, kontrole w szkołach i na dworcach. Czy dotyczy to też ciebie?
Premier zdecydował o przedłużeniu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju do 30 listopada 2025 roku. To oznacza, że służby pozostają w stanie wzmożonej gotowości wobec potencjalnych zagrożeń terrorystycznych i cyberataków.
Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów utrzymane zostają trzy stopnie alarmowe: BRAVO – dotyczący bezpieczeństwa na terytorium Polski, BRAVO wobec infrastruktury energetycznej poza granicami kraju oraz BRAVO-CRP, który odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wszystkie trzy stanowią drugi poziom w czterostopniowej skali zagrożenia.
Dlaczego przedłużono obowiązywanie stopnia BRAVO
Jak wskazują eksperci, decyzja ma charakter prewencyjny i jest związana z utrzymującą się niestabilną sytuacją geopolityczną w regionie. Wojna w Ukrainie, działania sabotażowe i nasilone ataki cybernetyczne na instytucje publiczne powodują, że ryzyko zagrożeń wciąż pozostaje realne. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą i aktywnie wspierający jej obronę, jest narażona na zwiększone ryzyko prowokacji lub prób destabilizacji.
Co robią służby w czasie obowiązywania stopnia BRAVO
W czasie trwania stopnia alarmowego BRAVO służby działają w trybie wzmożonej gotowości. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą kontrole w miejscach publicznych, na dworcach, lotniskach oraz przy strategicznych obiektach infrastruktury. Funkcjonariusze mogą być widoczni w pełnym umundurowaniu, z bronią długą i kamizelkami kuloodpornymi.
Wzmożone są także kontrole pojazdów, bagażu i osób w rejonach o dużym natężeniu ruchu. Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo prowadzą całodobowy monitoring systemów teleinformatycznych administracji publicznej, by zapobiegać próbom włamań lub zakłóceń.
Jak stopień BRAVO wpływa na codzienne życie
Mieszkańcy mogą zauważyć większą obecność funkcjonariuszy w przestrzeni publicznej i zaostrzone procedury bezpieczeństwa – zwłaszcza w szkołach, urzędach czy obiektach użyteczności publicznej. W niektórych placówkach obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych, a rodzice dzieci w szkołach i przedszkolach proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie wizyt.
Podczas podróży pociągiem czy samolotem można się spodziewać dokładniejszych kontroli bagażu i dokumentów. Wszystkie te środki mają charakter prewencyjny i nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia.
Co możesz zrobić dla własnego bezpieczeństwa
Każdy obywatel ma swoją rolę w systemie bezpieczeństwa. W czasie obowiązywania stopnia BRAVO warto zachować czujność i zgłaszać służbom wszelkie niepokojące sytuacje – porzucone torby, nietypowe zachowania czy podejrzane pojazdy w pobliżu miejsc publicznych. W razie wątpliwości należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Podsumowanie
Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO nie oznacza paniki, lecz utrzymanie gotowości państwa wobec potencjalnych zagrożeń. Decyzja premiera ma charakter profilaktyczny i ma zapewnić ciągłość działań służb oraz bezpieczeństwo obywateli w czasie, gdy sytuacja międzynarodowa nadal wymaga szczególnej ostrożności.
