Alarm w Polsce! Ukraińscy szpiedzy zbierali dane o polskiej armii – wpadli dzięki błyskawicznej akcji służb
Polskie służby specjalne przeprowadziły kolejną spektakularną operację. W Katowicach zatrzymano 32-letniego mężczyznę i 34-letnią kobietę z Ukrainy, którzy — jak ustalono — prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Dzięki współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) udało się udaremnić groźne działania wymierzone w bezpieczeństwo kraju.
Zbierali informacje o wojsku i infrastrukturze
Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani Ukraińcy realizowali zlecenia o charakterze wywiadowczym. Ich zadaniem było rozpoznawanie potencjału militarnego Polski oraz instalowanie urządzeń do monitorowania infrastruktury krytycznej.
Z ustaleń śledczych wynika, że przekazywane przez nich informacje dotyczyły polskich sił zbrojnych, a także kluczowej infrastruktury transportowej, która wspiera działania logistyczne i militarne na rzecz walczącej Ukrainy.
Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające… pic.twitter.com/CJC73JKoUI
— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 27, 2025
Działali z premedytacją i za pieniądze
Według komunikatu ABW, zatrzymani nie tylko gromadzili dane, ale również otrzymywali za to wynagrodzenie od obcego wywiadu. W ich posiadaniu znaleziono liczne środki łączności i sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do przesyłania informacji i prowadzenia obserwacji.
Służby podkreślają, że podejrzani działali profesjonalnie, w sposób zorganizowany i konspiracyjny, a ich aktywność mogła zagrażać bezpieczeństwu narodowemu.
Zatrzymani już w areszcie
Zatrzymania miały miejsce 14 października 2025 roku, a dzień później oboje usłyszeli zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, na co zgodził się sąd. Ukraińcy spędzą najbliższe trzy miesiące za kratkami.
Śledztwo prowadzone jest z art. 130 §3 Kodeksu karnego, który przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za działalność na rzecz obcego wywiadu lub przekazywanie informacji, które mogłyby zaszkodzić Polsce.
Co to oznacza dla czytelnika
To kolejny dowód, że polskie służby skutecznie wykrywają działania wywiadowcze obcych państw. Każdy sygnał o próbach pozyskania informacji wojskowych czy technologicznych jest dziś traktowany jako potencjalne zagrożenie.
Eksperci przypominają, że w dobie napiętej sytuacji geopolitycznej Polska jest jednym z najważniejszych krajów NATO w regionie, dlatego wszelkie próby szpiegostwa są natychmiast analizowane i neutralizowane.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.