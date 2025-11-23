Alarm w Polsce. Uzbrojone patrole na ulicach, szkoły zamknięte dla rodziców. To potrwa jeszcze miesiące
Widok funkcjonariuszy z karabinami na dworcu czy w centrum handlowym przestał zaskakiwać. Polska od miesięcy funkcjonuje w warunkach podwyższonego stanu gotowości, a premier właśnie zdecydował o kolejnym przedłużeniu specjalnych procedur bezpieczeństwa. Dla zwykłych obywateli oznacza to nie tylko więcej mundurów na ulicach, ale też konkretne zmiany w codziennym życiu.
Alarm na dłużej niż planowano
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zarządzenia nr 43, 44 i 45 z dnia 28 sierpnia 2025 roku przedłużają obowiązywanie stopni alarmowych do 30 listopada 2025 roku. Decyzja obejmuje zarówno stopień BRAVO na terytorium Polski, jak i stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni oraz polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się za granicą.
Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadza się wtedy, gdy służby dysponują informacjami o zwiększonym i przewidywalnym zagrożeniu atakiem terrorystycznym lub działaniami sabotażowymi, choć konkretny cel nie został jeszcze zidentyfikowany. Portal Gov.pl wyjaśnia, że stopnie alarmowe stanowią przede wszystkim sygnał dla służb, by pozostawały w pełnej gotowości do działania. System ten ma charakter prewencyjny i wiąże się z dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie.
Broń długa i kamizelki stały się normą
Wprowadzenie stopnia BRAVO zobowiązuje policję, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych. Służby przeprowadzają regularne kontrole pojazdów, osób i bagaży w rejonach uznanych za potencjalnie zagrożone. Na dworcach kolejowych i autobusowych, w galeriach handlowych, przy budynkach rządowych i na lotniskach patrole mundurowe stały się stałym elementem krajobrazu. Szczególną uwagę służby kierują na stolice województw i główne węzły komunikacyjne, gdzie gromadzi się najwięcej ludzi.
Wzmocniona została także ochrona infrastruktury krytycznej. Elektrownie, stacje przesyłowe, obiekty rządowe i strategiczne instalacje pozostają pod wzmożonym nadzorem. Administracja publiczna musi zachowywać szczególną czujność i być gotowa na szybką reakcję w przypadku zagrożenia.
Szkoły jak twierdze
Wprowadzone zasady najbardziej odczuwają placówki edukacyjne. Portal Oświatowy wyjaśnia, że w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób postronnych. Rodzice, którzy jeszcze rok temu swobodnie wchodzili do szkoły po odbiór dziecka, dziś muszą czekać przed bramą. Każda wizyta gościa wymaga wcześniejszego zgłoszenia i potwierdzenia tożsamości przy wejściu.
Wiele placówek wprowadzało dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Elektroniczne zamki, przepustki dla rodziców, rejestracja gości w specjalnych księgach to już standard. Nauczyciele i dyrektorzy otrzymali zalecenie zachowania szczególnej czujności i zwracania uwagi na dziwnie zachowujące się osoby w okolicy szkoły. Podobne procedury obowiązują w urzędach i budynkach administracji publicznej, gdzie wizyty petentów wymagają wcześniejszego umówienia.
Cyber w centrum uwagi
Równolegle z fizycznym zabezpieczeniem kraju funkcjonuje stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Administracja publiczna zobowiązana została do prowadzenia całodobowego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Specjaliści sprawdzają, czy nie dochodzi do prób włamań, przejęcia danych czy sabotażu cyfrowego. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost aktywności hakerów powiązanych z Rosją i Białorusią, co potwierdza słuszność utrzymania podwyższonej gotowości w sieci.
Dlaczego tak długo
Władze tłumaczą przedłużanie stanu alarmowego narastającymi napięciami w Europie Środkowo-Wschodniej. Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i wiąże się z aktualną sytuacją geopolityczną związaną z działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonymi przez Rosję i Białoruś wobec Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Portal Gov.pl podkreśla, że decyzje mają charakter zapobiegawczy, a Polska pozostaje w pełnej gotowości zarówno w wymiarze fizycznym, jak i informatycznym.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym, musisz pogodzić się z faktem, że wejście do budynku szkoły jest niemożliwe bez wcześniejszego uzgodnienia. Zapominanie siatki ze stroje na WF czy drugie śniadanie oznacza, że nie możesz po prostu wejść do środka i je dostarczyć. Większość szkół wprowadziła jednak elastyczne rozwiązania, pozwalające zostawić rzeczy w sekretariacie lub u woźnego.
Gdy planujesz podróż pociągiem czy samolotem, warto wyjechać z większym wyprzedzeniem niż zwykle. Kontrole bezpieczeństwa mogą zająć więcej czasu, szczególnie w godzinach szczytu. Pamiętaj też, by zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ funkcjonariusze mają prawo sprawdzić twoje dane podczas rutynowych kontroli.
Jeśli prowadzisz firmę, szczególnie w branży energochłonnej czy produkcyjnej, możesz zauważyć zwiększoną liczbę kontroli służb. Warto być na to przygotowanym i mieć uporządkowaną dokumentację dotyczącą zabezpieczeń technicznych i procedur bezpieczeństwa. Dla przedsiębiorców obsługujących systemy informatyczne administracji publicznej oznacza to konieczność zapewnienia wzmożonego monitoringu i gotowości do szybkiej reakcji na incydenty.
Władze apelują o zachowanie spokoju, ale także czujności. Jeśli zauważysz porzuconą torbę na dworcu, nietypowo zaparkowany samochód przy urzędzie czy osobę zachowującą się dziwnie w okolicy szkoły, nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112. W obecnej sytuacji lepiej raz za dużo zgłosić podejrzaną sytuację niż raz za mało. Wiele osób przyznaje, że początkowy niepokój związany z widokiem uzbrojonych patroli ustąpił z czasem poczuciu bezpieczeństwa. Stan alarmowy stał się już po prostu częścią polskiej rzeczywistości.
