Alarm w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko w gotowości po atakach Rosji
Dowództwo Operacyjne RSZ wydało pilny komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem jest kolejna fala rosyjskich ataków rakietowych na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W związku z tym Wojsko Polskie podjęło natychmiastowe działania prewencyjne.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki… pic.twitter.com/qlkQ6dmBqZ
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 29, 2025
Wojsko Polskie aktywuje procedury bezpieczeństwa
Jak poinformowano, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki będące w jego dyspozycji. W stan gotowości postawiono:
– systemy obrony powietrznej,
– jednostki odpowiedzialne za obserwację przestrzeni powietrznej,
– komponenty rozpoznania radiolokacyjnego,
– elementy lotnictwa pełniące dyżur bojowy.
Służby działają tak, by zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną oraz reagować na każde możliwe naruszenie. Działania są określone jako prewencyjne i ukierunkowane wyłącznie na bezpieczeństwo.
Dowództwo monitoruje sytuację „minuta po minucie”
Według komunikatu, polskie wojsko non stop obserwuje sytuację na wschodniej granicy oraz ruch w przestrzeni powietrznej. Jednostki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji, a działania są dostosowywane do bieżącej sytuacji na Ukrainie.
Podkreślono, że obecna aktywność wojskowa ma chronić ludność, infrastrukturę oraz obszary przygraniczne, które w przeszłości były narażone na incydenty związane z rosyjskimi atakami rakietowymi.
Dlaczego reakcja była konieczna
Każdy rosyjski atak rakietowy na Ukrainę oznacza podwyższone ryzyko dla państw sąsiadujących. W przeszłości dochodziło już do sytuacji, w których elementy rakiet naruszały terytoria krajów NATO lub powodowały niebezpieczne incydenty w pobliżu granic. Dlatego procedury bezpieczeństwa uruchamiane są automatycznie.
Co to oznacza dla mieszkańców Polski
Wojsko nie przewiduje żadnych ograniczeń dla ludności. Działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Służby podkreślają jednak, że mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch lotniczy oraz większą obecność sił odpowiedzialnych za obronę powietrzną.
Dowództwo apeluje, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji i opierać się wyłącznie na oficjalnych komunikatach służb.
Rosyjskie uderzenia na cele w Ukrainie spowodowały uruchomienie procedur bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko Polskie działa prewencyjnie, by zapewnić ochronę obywatelom i natychmiast reagować na każde zagrożenie. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.
