Alarm w powietrzu. Pilny komunikat. Iran wystrzelił rakietę w stronę NATO
Napięcie w regionie ponownie rośnie. Z Iranu wystrzelono kolejny pocisk balistyczny, który skierował się w stronę Turcji. Informację potwierdziło tureckie ministerstwo obrony. Według komunikatu rakieta została przechwycona przez systemy obrony powietrznej zanim doszło do poważniejszych skutków.
Choć nie ma informacji o ofiarach, incydent wywołał poważne obawy o bezpieczeństwo w regionie.
Rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Turcji
Jak poinformowało tureckie ministerstwo obrony, pocisk balistyczny wystrzelony z terytorium Iranu znalazł się w przestrzeni powietrznej Turcji. Natychmiast zareagowały systemy obrony przeciwrakietowej.
Rakieta została zneutralizowana przez jednostki obrony powietrznej NATO rozmieszczone nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.
Według tureckich władz fragmenty pocisku spadły na niezabudowane tereny w prowincji Gaziantep.
Na szczęście nie odnotowano ofiar ani osób rannych.
Ostre ostrzeżenie ze strony Turcji
Po incydencie turecki resort obrony wydał stanowczy komunikat. Podkreślono w nim, że Ankara przywiązuje ogromną wagę do stabilności regionu i utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami.
Jednocześnie władze Turcji zapowiedziały zdecydowaną reakcję na wszelkie zagrożenia dla swojego terytorium.
W komunikacie zaznaczono, że w przypadku kolejnych incydentów wszystkie niezbędne kroki zostaną podjęte natychmiast i bez wahania.
To kolejny taki incydent
Nie jest to pierwszy przypadek, gdy rakieta z Iranu została skierowana w stronę Turcji. Podobna sytuacja miała miejsce 1 marca, gdy także wystrzelono pocisk balistyczny.
Również wtedy rakieta została przechwycona przez systemy obrony przeciwrakietowej NATO nad Morzem Śródziemnym.
Po tamtym zdarzeniu NATO oficjalnie potępiło atak, a tureckie władze wezwały ambasadora Iranu i przekazały mu notę protestacyjną.
Iran zaprzecza
Teheran stanowczo zaprzecza, jakoby miał wystrzelić rakietę w stronę Turcji.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że Iran szanuje suwerenność Turcji i nie prowadził żadnych działań militarnych przeciwko temu państwu.
Mimo tych zapewnień napięcie w regionie pozostaje wysokie, a kolejne incydenty mogą jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację na Bliskim Wschodzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.