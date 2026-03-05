Alarm w powietrzu. Samolot LOT nagle zawrócił nad Polską, rejs został odwołany
Poranny lot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Pragi zakończył się niespodziewanym powrotem na lotnisko Chopina. Maszyna musiała zawrócić jeszcze nad terytorium Polski po wykryciu usterki technicznej. Ostatecznie rejs został anulowany, a pasażerowie musieli zmienić swoje plany podróży.
Samolot realizujący połączenie LO523 wystartował z Warszawy w środę rano z kilkunastominutowym opóźnieniem. Według rozkładu lot miał trwać około godziny, a maszyna powinna wylądować w stolicy Czech przed godziną dziewiątą.
Lot jednak nie przebiegł zgodnie z planem. W trakcie podróży załoga podjęła decyzję o natychmiastowym powrocie na lotnisko wylotu.
Nagła decyzja załogi
Jak poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, powodem zmiany planu lotu była usterka techniczna wykryta w trakcie podróży.
Załoga postąpiła zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i zdecydowała się zawrócić maszynę do Warszawy. Samolot znajdował się wówczas nad okolicami Wrocławia.
Maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku Chopina.
Rejs odwołany, pasażerowie muszą zmienić plany
Po powrocie samolotu podjęto decyzję o odwołaniu lotu do Pragi. Skasowane zostało również powrotne połączenie z Czech do Warszawy oznaczone numerem LO524.
Linie lotnicze poinformowały, że pasażerowie zostaną przeniesieni na kolejne dostępne połączenia.
Bezpieczeństwo najważniejsze
Przedstawiciele LOT podkreślają, że decyzja o powrocie samolotu była standardową procedurą bezpieczeństwa stosowaną w przypadku wykrycia potencjalnych usterek technicznych.
W takich sytuacjach priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi, dlatego piloci podejmują decyzję o powrocie na lotnisko wylotu zamiast kontynuowania lotu.
Co to oznacza dla pasażerów
Dla podróżnych oznacza to przede wszystkim opóźnienia i konieczność zmiany planów podróży. Linie lotnicze zapewniają jednak, że osoby z odwołanego rejsu zostaną przekierowane na inne dostępne loty do Pragi.
Poranny lot LOT z Warszawy do Pragi zakończył się nagłym powrotem na lotnisko Chopina po wykryciu usterki technicznej. Samolot bezpiecznie wylądował w stolicy, jednak połączenie zostało ostatecznie odwołane. Pasażerowie muszą teraz skorzystać z innych dostępnych lotów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.