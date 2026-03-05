Alarm w powietrzu. Samolot LOT nagle zawrócił nad Polską, rejs został odwołany

5 marca 2026 11:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poranny lot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Pragi zakończył się niespodziewanym powrotem na lotnisko Chopina. Maszyna musiała zawrócić jeszcze nad terytorium Polski po wykryciu usterki technicznej. Ostatecznie rejs został anulowany, a pasażerowie musieli zmienić swoje plany podróży.

Fot. Warszawa w Pigułce

Samolot realizujący połączenie LO523 wystartował z Warszawy w środę rano z kilkunastominutowym opóźnieniem. Według rozkładu lot miał trwać około godziny, a maszyna powinna wylądować w stolicy Czech przed godziną dziewiątą.

Lot jednak nie przebiegł zgodnie z planem. W trakcie podróży załoga podjęła decyzję o natychmiastowym powrocie na lotnisko wylotu.

Nagła decyzja załogi

Jak poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, powodem zmiany planu lotu była usterka techniczna wykryta w trakcie podróży.

Załoga postąpiła zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i zdecydowała się zawrócić maszynę do Warszawy. Samolot znajdował się wówczas nad okolicami Wrocławia.

Maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku Chopina.

Rejs odwołany, pasażerowie muszą zmienić plany

Po powrocie samolotu podjęto decyzję o odwołaniu lotu do Pragi. Skasowane zostało również powrotne połączenie z Czech do Warszawy oznaczone numerem LO524.

Linie lotnicze poinformowały, że pasażerowie zostaną przeniesieni na kolejne dostępne połączenia.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Przedstawiciele LOT podkreślają, że decyzja o powrocie samolotu była standardową procedurą bezpieczeństwa stosowaną w przypadku wykrycia potencjalnych usterek technicznych.

W takich sytuacjach priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi, dlatego piloci podejmują decyzję o powrocie na lotnisko wylotu zamiast kontynuowania lotu.

Co to oznacza dla pasażerów

Dla podróżnych oznacza to przede wszystkim opóźnienia i konieczność zmiany planów podróży. Linie lotnicze zapewniają jednak, że osoby z odwołanego rejsu zostaną przekierowane na inne dostępne loty do Pragi.

Poranny lot LOT z Warszawy do Pragi zakończył się nagłym powrotem na lotnisko Chopina po wykryciu usterki technicznej. Samolot bezpiecznie wylądował w stolicy, jednak połączenie zostało ostatecznie odwołane. Pasażerowie muszą teraz skorzystać z innych dostępnych lotów.

