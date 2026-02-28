Alarm w powietrzu. Zamknięte niebo nad wieloma krajami, MSZ wydaje pilne ostrzeżenie

28 lutego 2026 14:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Polska dyplomacja wydała oficjalne ostrzeżenie w związku z szeroko zakrojoną operacją militarną prowadzoną w regionie. Przestrzeń powietrzna nad wieloma państwami została zamknięta, a kolejne ograniczenia są bardzo prawdopodobne.

Fot. Shutterstock

Niebo zamknięte nad kilkoma krajami

Z komunikatu opublikowanego przez profil „Polak za granicą” oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że w związku z operacją militarną zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

To oznacza poważne zakłócenia w ruchu lotniczym i możliwe odwołania lub przekierowania wielu rejsów międzynarodowych.

Możliwe kolejne ograniczenia

Resort spraw zagranicznych ostrzega, że sytuacja jest dynamiczna i należy liczyć się z dalszymi decyzjami o zamknięciu przestrzeni powietrznej lub znacznymi utrudnieniami w ruchu lotniczym nad Arabią Saudyjską, Libanem oraz Syrią.

W praktyce może to oznaczać poważne komplikacje dla pasażerów podróżujących między Europą, Azją i Afryką. Linie lotnicze już analizują alternatywne trasy przelotów.

Apel do Polaków w regionie

MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów oficjalnych źródeł. Osoby przebywające w regionie powinny monitorować sytuację bezpieczeństwa oraz stosować się do zaleceń lokalnych władz.

W przypadku zagrożenia należy kontaktować się z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz korzystać z numerów alarmowych.

Region w stanie podwyższonego napięcia

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad tak dużą częścią Bliskiego Wschodu świadczy o poważnym charakterze prowadzonych działań militarnych. To jeden z największych kryzysów w regionie w ostatnich latach.

Służby dyplomatyczne i lotnicze pozostają w stałym kontakcie, jednak sytuacja może zmieniać się z godziny na godzinę.

Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i przygotować się na możliwe opóźnienia, przekierowania lub odwołania rejsów.

