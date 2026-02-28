Alarm w powietrzu. Zamknięte niebo nad wieloma krajami, MSZ wydaje pilne ostrzeżenie
Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Polska dyplomacja wydała oficjalne ostrzeżenie w związku z szeroko zakrojoną operacją militarną prowadzoną w regionie. Przestrzeń powietrzna nad wieloma państwami została zamknięta, a kolejne ograniczenia są bardzo prawdopodobne.
Niebo zamknięte nad kilkoma krajami
Z komunikatu opublikowanego przez profil „Polak za granicą” oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że w związku z operacją militarną zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
To oznacza poważne zakłócenia w ruchu lotniczym i możliwe odwołania lub przekierowania wielu rejsów międzynarodowych.
Możliwe kolejne ograniczenia
Resort spraw zagranicznych ostrzega, że sytuacja jest dynamiczna i należy liczyć się z dalszymi decyzjami o zamknięciu przestrzeni powietrznej lub znacznymi utrudnieniami w ruchu lotniczym nad Arabią Saudyjską, Libanem oraz Syrią.
W praktyce może to oznaczać poważne komplikacje dla pasażerów podróżujących między Europą, Azją i Afryką. Linie lotnicze już analizują alternatywne trasy przelotów.
Apel do Polaków w regionie
MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów oficjalnych źródeł. Osoby przebywające w regionie powinny monitorować sytuację bezpieczeństwa oraz stosować się do zaleceń lokalnych władz.
W przypadku zagrożenia należy kontaktować się z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz korzystać z numerów alarmowych.
Region w stanie podwyższonego napięcia
Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad tak dużą częścią Bliskiego Wschodu świadczy o poważnym charakterze prowadzonych działań militarnych. To jeden z największych kryzysów w regionie w ostatnich latach.
Służby dyplomatyczne i lotnicze pozostają w stałym kontakcie, jednak sytuacja może zmieniać się z godziny na godzinę.
Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i przygotować się na możliwe opóźnienia, przekierowania lub odwołania rejsów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.