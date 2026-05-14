Alarm w szkołach? Warszawa szykuje się na nagłe przejście na naukę zdalną. Rodzice powinni sprawdzić jedną rzecz
Mróz, awaria ogrzewania albo zagrożenie epidemiczne mogą wystarczyć, by szkoła została zamknięta praktycznie z dnia na dzień. Problem w tym, że przepisy nie dają placówkom dużego pola manewru. Jeśli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni, od trzeciego dnia szkoła musi przejść na nauczanie zdalne. Obowiązkowo.
Po wyjątkowo chłodnym styczniu 2026 roku coraz więcej dyrektorów i nauczycieli przygotowuje się na scenariusz, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nadzwyczajny. Dziś staje się standardową procedurą bezpieczeństwa.
Wystarczą 2 dni i lekcje muszą odbywać się online
Obowiązujące przepisy jasno określają sytuacje, w których dyrektor może zawiesić zajęcia stacjonarne. Chodzi między innymi o bardzo niską temperaturę w budynku szkoły, awarie ogrzewania, zagrożenia epidemiologiczne czy ekstremalne warunki pogodowe.
Prawo przewiduje też konkretny obowiązek. Jeśli szkoła pozostaje zamknięta dłużej niż 48 godzin, od 3 dnia musi uruchomić nauczanie zdalne.
To oznacza, że każda placówka powinna być gotowa do prowadzenia lekcji online praktycznie natychmiast.
Szkoły dostały ogromne pieniądze i nowy sprzęt
Rząd uruchomił jeden z największych programów cyfryzacji edukacji w historii Polski. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy do szkół w całym kraju trafia 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego.
Wartość programu przekracza 122 mln zł.
Każdy zestaw zawiera m.in. kamerę, profesjonalny mikrofon, tablet graficzny oraz dodatkowy sprzęt pozwalający prowadzić lekcje online bez improwizacji znanej z czasów pandemii.
Sprzęt ma umożliwić szybkie przejście na zdalne lekcje nawet wtedy, gdy decyzja o zamknięciu szkoły zapadnie nagle.
Warszawa znalazła się w centrum programu
Mazowsze otrzymało tysiące zestawów do nauki zdalnej, a część trafiła również do warszawskich szkół.
Stolica ma jedną z największych sieci placówek oświatowych w Polsce, dlatego skala przygotowań jest ogromna. Dyrektorzy muszą nie tylko odebrać sprzęt, ale też sprawdzić, czy system działa w praktyce.
To właśnie tutaj pojawia się największy problem.
Sprzęt to jedno. Gotowość szkoły to coś zupełnie innego
Eksperci podkreślają, że samo posiadanie nowoczesnych urządzeń nie oznacza jeszcze pełnej gotowości do pracy online.
Szkoły powinny wcześniej przeprowadzać próbne lekcje zdalne, sprawdzać działanie platform internetowych i stabilność połączeń. W przeciwnym razie pierwsze godziny po nagłym zamknięciu szkoły mogą zamienić się w chaos.
Rodzice coraz częściej pytają też, czy szkoła posiada procedury wypożyczania laptopów uczniom, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu.
Warszawa nie jest odporna na nagłe zamknięcia szkół
Choć stolica nie odczuła zimy tak mocno jak północno-wschodnia Polska, tegoroczny styczeń pokazał, że nawet w dużym mieście sytuacja może zmienić się bardzo szybko.
Wystarczy awaria ogrzewania, problemy techniczne albo ekstremalne warunki pogodowe, by placówka została zamknięta na kilka dni.
A wtedy przepisy nie pozostawiają wyboru – lekcje muszą wrócić online.
Rodzice powinni sprawdzić 3 rzeczy
Eksperci radzą, by nie czekać do momentu kryzysu. Warto już teraz upewnić się, czy szkoła dziecka znajduje się na liście placówek objętych programem modernizacji i czy przeprowadzono testowe zajęcia online.
Dobrze sprawdzić również, czy w domu działa komputer, mikrofon i stabilny internet. W praktyce właśnie te elementy najczęściej decydują o tym, czy dziecko będzie mogło normalnie uczestniczyć w lekcjach.
Kolejna zima może ponownie przynieść nagłe decyzje o zamknięciu szkół. Tym razem jednak placówki mają nie tylko obowiązek organizacji nauki zdalnej, ale także sprzęt, który ma im to umożliwić.
