Alarm w urzędzie gminy pod Płockiem. Ewakuowano kilkadziesiąt osób
W Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie doszło do interwencji służb po zgłoszeniu dotyczącym podejrzanej przesyłki. Z budynku ewakuowano około 30 osób. Jak poinformowały służby, ostatecznie nie stwierdzono zagrożenia.
Co się wydarzyło
Zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Gminy Nowy Duninów po tym, jak w jednym z pomieszczeń odnaleziono paczkę z opisem sugerującym obecność niebezpiecznych substancji chemicznych. W związku z potencjalnym zagrożeniem wójt podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji budynku.
Na miejsce skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren i przeprowadziły rozpoznanie sytuacji.
Służby sprawdziły zawartość
Po dokładnej analizie ustalono, że zawartość przesyłki nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ani życia. Jak przekazał oficer prasowy PSP w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak, sytuacja została szybko opanowana.
Nie odnotowano osób poszkodowanych. Po zakończeniu działań pracownicy wrócili do swoich obowiązków służbowych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Choć sytuacja wyglądała poważnie, nie doszło do realnego zagrożenia. Zdarzenie pokazuje jednak, że procedury bezpieczeństwa w instytucjach publicznych są uruchamiane natychmiast po pojawieniu się nawet potencjalnego ryzyka.
Mieszkańcy, którzy w tym czasie planowali wizytę w urzędzie, mogli napotkać czasowe utrudnienia w obsłudze.
Podejrzana paczka w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie wywołała alarm i ewakuację około 30 osób. Po sprawdzeniu przez służby okazało się, że nie było zagrożenia. Sytuacja została szybko opanowana, a praca urzędu wróciła do normy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.