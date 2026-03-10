Alarm w Warszawie. Dziki sparaliżowały tramwaje w Wilanowie

10 marca 2026 19:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niecodzienna i niebezpieczna sytuacja w jednej z warszawskich dzielnic. W Miasteczku Wilanów pojawiła się wataha dzików, która zablokowała linię tramwajową w obu kierunkach. Zwierzęta poruszały się w pobliżu torowiska oraz jezdni, stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Paweł Szymański – Radny Dzielnicy Wilanów

O sprawie poinformował radny dzielnicy Wilanów Paweł Szymański, apelując do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dziki na torach tramwajowych

Jak wynika z informacji przekazanych przez radnego, dziki pojawiły się w rejonie trasy tramwajowej linii 16 obsługiwanej przez Tramwaje Warszawskie. W efekcie ruch tramwajów został utrudniony, a zwierzęta przemieszczały się także w pobliżu drogi.

Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ dziki mogą nagłe wtargnąć na jezdnię lub torowisko, powodując zagrożenie dla ruchu drogowego oraz pieszych.

Zdarzenie zostało udokumentowane na zdjęciu przedstawiającym tramwaj stojący na trasie, gdzie pojawiły się zwierzęta.

Interwencja służb

Sprawa została zgłoszona do odpowiednich instytucji. Informacje o zdarzeniu trafiły między innymi do:

  • Straży Miejskiej

  • Lasów Miejskich Warszawa

  • Polskiego Związku Łowieckiego

  • Policji

Celem interwencji jest zabezpieczenie terenu i ograniczenie ryzyka dla mieszkańców.

Potrzebne systemowe rozwiązania

Radny zapowiedział, że problem dzików w tej części Warszawy będzie omawiany podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Władze dzielnicy mają szukać rozwiązań, które pozwolą ograniczyć podobne sytuacje w przyszłości.

Dziki coraz częściej pojawiają się w różnych częściach stolicy, szczególnie na terenach położonych blisko lasów i terenów zielonych.

Co to oznacza dla mieszkańców

Eksperci przypominają, że spotkanie z dzikiem może być niebezpieczne, zwłaszcza gdy zwierzę czuje się zagrożone lub chroni młode.

Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, nie zbliżać się do zwierząt i nie próbować ich przepędzać. W przypadku zauważenia dzików w mieście najlepiej powiadomić odpowiednie służby.

