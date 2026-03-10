Alarm w Warszawie. Dziki sparaliżowały tramwaje w Wilanowie
Niecodzienna i niebezpieczna sytuacja w jednej z warszawskich dzielnic. W Miasteczku Wilanów pojawiła się wataha dzików, która zablokowała linię tramwajową w obu kierunkach. Zwierzęta poruszały się w pobliżu torowiska oraz jezdni, stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
O sprawie poinformował radny dzielnicy Wilanów Paweł Szymański, apelując do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Dziki na torach tramwajowych
Jak wynika z informacji przekazanych przez radnego, dziki pojawiły się w rejonie trasy tramwajowej linii 16 obsługiwanej przez Tramwaje Warszawskie. W efekcie ruch tramwajów został utrudniony, a zwierzęta przemieszczały się także w pobliżu drogi.
Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ dziki mogą nagłe wtargnąć na jezdnię lub torowisko, powodując zagrożenie dla ruchu drogowego oraz pieszych.
Zdarzenie zostało udokumentowane na zdjęciu przedstawiającym tramwaj stojący na trasie, gdzie pojawiły się zwierzęta.
Interwencja służb
Sprawa została zgłoszona do odpowiednich instytucji. Informacje o zdarzeniu trafiły między innymi do:
-
Straży Miejskiej
-
Lasów Miejskich Warszawa
-
Polskiego Związku Łowieckiego
-
Policji
Celem interwencji jest zabezpieczenie terenu i ograniczenie ryzyka dla mieszkańców.
Potrzebne systemowe rozwiązania
Radny zapowiedział, że problem dzików w tej części Warszawy będzie omawiany podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Władze dzielnicy mają szukać rozwiązań, które pozwolą ograniczyć podobne sytuacje w przyszłości.
Dziki coraz częściej pojawiają się w różnych częściach stolicy, szczególnie na terenach położonych blisko lasów i terenów zielonych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Eksperci przypominają, że spotkanie z dzikiem może być niebezpieczne, zwłaszcza gdy zwierzę czuje się zagrożone lub chroni młode.
Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, nie zbliżać się do zwierząt i nie próbować ich przepędzać. W przypadku zauważenia dzików w mieście najlepiej powiadomić odpowiednie służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.