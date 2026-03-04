Alarm w Warszawie. Policja ruszyła z masowymi kontrolami
Warszawscy policjanci rozpoczęli szeroko zakrojone kontrole pojazdów zajmujących się przewozem osób. Działania służb są odpowiedzią na brutalny incydent, do którego doszło w nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli. W wyniku bójki jeden z mężczyzn trafił do szpitala z poważnym urazem głowy.
Funkcjonariusze zapowiadają, że wzmożone kontrole będą kontynuowane.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, od soboty przeprowadzono setki kontroli pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Policjanci sprawdzają między innymi uprawnienia kierowców, stan techniczny samochodów oraz legalność wykonywania transportu.
Akcja jest bezpośrednią reakcją na nocne zdarzenie, które zakończyło się zatrzymaniem trzech osób.
Nocna bójka na stacji paliw
Do zdarzenia doszło w nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli. Podczas bójki poważnie ucierpiał 36-letni mężczyzna, który z urazem głowy został przewieziony do szpitala.
Policja zatrzymała trzech obywateli Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do dyspozycji organów ścigania.
W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również samochód, którym poruszali się podejrzani, a także narzędzie użyte podczas ataku.
Setki kontroli na ulicach stolicy
W ramach działań policja przeprowadziła już 388 kontroli pojazdów przewożących pasażerów.
Funkcjonariusze sprawdzili także trzeźwość ponad 200 osób oraz skontrolowali setki kierowców pod kątem posiadania wymaganych uprawnień.
Podczas akcji przeprowadzono również dziesiątki kontroli osobistych i sprawdzono bagaże.
W wyniku tych działań policjanci:
nałożyli 56 mandatów o łącznej wartości prawie 24 tys. zł,
zatrzymali dwa prawa jazdy i jeden dowód rejestracyjny,
sporządzili jeden wniosek do sądu,
ujawnili jedną osobę przebywającą w Polsce bez wymaganego pozwolenia.
Policja zapowiada kolejne działania
Stołeczni funkcjonariusze podkreślają, że podobne akcje będą prowadzone również w najbliższym czasie.
Kontrole obejmują przede wszystkim pojazdy wykorzystywane do przewozu pasażerów, ale sprawdzana jest również legalność pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
Policja przypomina, że działania te mają zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z usług transportowych.
Wcześniejsze akcje policji
Podobne działania prowadzono także w ubiegłym roku w ramach akcji „Bezpieczne przewozy”.
W trakcie tamtych kontroli zatrzymano 46 osób, wobec których podjęto decyzję o deportacji. Funkcjonariusze ujawnili również ponad 120 kierowców prowadzących pojazdy bez wymaganych uprawnień.
W wielu przypadkach zatrzymano także dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy.
Co to oznacza dla mieszkańców
Wzmożone kontrole mogą oznaczać częstsze zatrzymywanie pojazdów do kontroli na ulicach Warszawy, zwłaszcza tych wykonujących przewozy pasażerskie.
Policja podkreśla jednak, że działania mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pasażerów oraz wyeliminować z rynku nielegalne przewozy.
Podsumowanie
Po nocnej bójce na warszawskiej Woli stołeczna policja rozpoczęła intensywne kontrole pojazdów przewożących pasażerów. W ciągu krótkiego czasu sprawdzono setki kierowców i nałożono dziesiątki mandatów.
Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne działania będą kontynuowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.