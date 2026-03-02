Alarm w Warszawie. Trzech obywateli Ukrainy zatrzymanych na gorącym uczynku w banku na Ochocie
Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwie metodą „na podszywacza”. Sprawa dotyczy doprowadzenia mieszkanki Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem. Zatrzymani wpadli w zasadzkę w chwili, gdy próbowali wypłacić pieniądze pochodzące z przestępstwa w jednej z placówek bankowych na Ochocie.
Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Zasadzka w banku. 21 tysięcy złotych z oszustwa
Funkcjonariusze ustalili, że na terenie Warszawy może działać grupa osób dokonujących oszustw telefonicznych. Mechanizm był znany: nieznana osoba kontaktowała się z ofiarą, podając się za pracownika banku. Informowała o rzekomym nieautoryzowanym przelewie i nakłaniała do podjęcia określonych działań, które w efekcie prowadziły do utraty pieniędzy.
W toku czynności operacyjnych policjanci uzyskali informację, że w jednym z oddziałów banku na warszawskiej Ochocie może dojść do wypłaty środków pochodzących z przestępstwa. Zorganizowano zasadzkę.
Jako pierwszy wpadł 22-latek, który pojawił się w placówce, by wypłacić 21 tysięcy złotych. Jak ustalono, pieniądze te trafiły wcześniej na wskazane konto z rachunku kobiety oszukanej przez osobę podszywającą się pod pracownika banku.
Zatrzymania tuż obok placówki
Na tym działania się nie zakończyły. Policjanci zatrzymali w pobliżu banku dwóch kolejnych mężczyzn w wieku 21 i 22 lat. Według ustaleń funkcjonariuszy przyjechali oni razem z zatrzymanym w banku 22-latkiem.
Wszyscy trzej mężczyźni legitymowali się ukraińskimi paszportami.
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych usłyszeli zarzuty oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Śledczy wskazują, że ich rolą było przejęcie i wypłata pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Sąd zdecydował o areszcie
Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.
Wszyscy trzej mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy
Sprawa pokazuje, że oszustwa telefoniczne wciąż stanowią realne zagrożenie. Przestępcy wykorzystują presję czasu i strach przed utratą środków, aby nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy lub wykonania przelewów.
Policja przypomina, że pracownicy banków nie proszą przez telefon o podawanie danych do logowania, kodów autoryzacyjnych ani o wykonywanie „zabezpieczających” przelewów. W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.