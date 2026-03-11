Alarm w warszawskim metrze. Pociągi M1 nie dojeżdżają do końca trasy, służby prowadzą działania
Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu działań prowadzonych przez służby w rejonie stacji Wawrzyszew ruch pociągów linii M1 został ograniczony. Część stacji została wyłączona z normalnej obsługi, a metro kursuje w skróconej relacji.
Informację o problemach przekazał Warszawski Transport Publiczny.
Metro kursuje tylko do Placu Wilsona
Obecnie pociągi linii M1 kursują w pętli Kabaty – Plac Wilsona. Oznacza to, że pasażerowie nie dojadą metrem do północnych stacji trasy, w tym między innymi do Wawrzyszewa czy Młocin.
Zmiany zostały wprowadzone w związku z działaniami służb prowadzonymi w okolicy stacji.
Na razie nie podano szczegółów zdarzenia ani informacji o tym, jak długo potrwają utrudnienia.
Problemy dla tysięcy pasażerów
Linia M1 jest jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych w Warszawie. Codziennie korzystają z niej dziesiątki tysięcy pasażerów, dlatego każde zakłócenie powoduje duże problemy w całym systemie transportu miejskiego.
Pasażerowie powinni przygotować się na:
wydłużony czas podróży
konieczność przesiadek
większy tłok w komunikacji naziemnej
Przewoźnik przeprasza za utrudnienia i apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących sytuacji na linii M1.
