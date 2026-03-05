Alarmowa operacja Polski. Wojskowe samoloty ruszyły

5 marca 2026 12:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska rozpoczęła pilną operację ewakuacyjną w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wojskowe samoloty Sił Powietrznych wystartowały z kraju, aby wesprzeć transport obywateli Polski z zagrożonego regionu. Decyzję o uruchomieniu operacji poprzedziły działania rządu i zgoda prezydenta.

Fot. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zobacz również:

Informację o rozpoczęciu operacji przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wojsko potwierdziło, że pierwsze samoloty już opuściły Polskę i lecą w kierunku rejonu objętego konfliktem.

Celem operacji jest wsparcie ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znajdują się na Bliskim Wschodzie.

Decyzja rządu i prezydenta

Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o wykorzystaniu wojskowych statków powietrznych do pomocy w ewakuacji Polaków. Wniosek w tej sprawie został skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent wydał odpowiednie postanowienie umożliwiające zaangażowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działania ewakuacyjne.

Zobacz również:

Do kiedy potrwa operacja

Zgodnie z decyzją głowy państwa kontyngent wojskowy będzie mógł realizować swoje zadania do 31 marca 2026 roku.

W działaniach może uczestniczyć do 150 żołnierzy oraz pracowników wojska. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie transportu obywateli Polski z regionów zagrożonych konfliktem.

Priorytet dla osób potrzebujących pomocy

W pierwszej kolejności pomoc ma trafić do osób wymagających wsparcia medycznego lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Ewakuacja odbywa się przy wykorzystaniu wojskowych samolotów transportowych, które mogą szybko przemieścić obywateli Polski z regionu objętego napięciem.

Sytuacja w regionie pozostaje napięta

Operacja ewakuacyjna została uruchomiona w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach doszło tam do eskalacji działań zbrojnych, które zwiększyły zagrożenie dla cywilów przebywających w regionie.

Polskie władze podkreślają, że bezpieczeństwo obywateli pozostaje priorytetem, dlatego zdecydowano o natychmiastowym uruchomieniu wsparcia ze strony wojska.

Co to oznacza dla Polaków

Osoby przebywające w rejonach objętych konfliktem mogą liczyć na pomoc polskich służb konsularnych oraz wojska. Władze apelują jednocześnie o śledzenie komunikatów MSZ i stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Rozpoczęta operacja pokazuje, że państwo jest gotowe szybko reagować w sytuacjach zagrożenia i organizować transport powrotny dla swoich obywateli.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl