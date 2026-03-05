Alarmowa operacja Polski. Wojskowe samoloty ruszyły
Polska rozpoczęła pilną operację ewakuacyjną w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wojskowe samoloty Sił Powietrznych wystartowały z kraju, aby wesprzeć transport obywateli Polski z zagrożonego regionu. Decyzję o uruchomieniu operacji poprzedziły działania rządu i zgoda prezydenta.
Informację o rozpoczęciu operacji przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wojsko potwierdziło, że pierwsze samoloty już opuściły Polskę i lecą w kierunku rejonu objętego konfliktem.
Celem operacji jest wsparcie ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znajdują się na Bliskim Wschodzie.
Decyzja rządu i prezydenta
Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o wykorzystaniu wojskowych statków powietrznych do pomocy w ewakuacji Polaków. Wniosek w tej sprawie został skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent wydał odpowiednie postanowienie umożliwiające zaangażowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działania ewakuacyjne.
Do kiedy potrwa operacja
Zgodnie z decyzją głowy państwa kontyngent wojskowy będzie mógł realizować swoje zadania do 31 marca 2026 roku.
W działaniach może uczestniczyć do 150 żołnierzy oraz pracowników wojska. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie transportu obywateli Polski z regionów zagrożonych konfliktem.
Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód🇵🇱
Samoloty Sił Powietrznych 🇵🇱 wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.#WojskoPolskie zawsze w gotowości do niesienia pomocy swoim… pic.twitter.com/Io8lovWjGG
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 5, 2026
Priorytet dla osób potrzebujących pomocy
W pierwszej kolejności pomoc ma trafić do osób wymagających wsparcia medycznego lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Ewakuacja odbywa się przy wykorzystaniu wojskowych samolotów transportowych, które mogą szybko przemieścić obywateli Polski z regionu objętego napięciem.
Sytuacja w regionie pozostaje napięta
Operacja ewakuacyjna została uruchomiona w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach doszło tam do eskalacji działań zbrojnych, które zwiększyły zagrożenie dla cywilów przebywających w regionie.
Polskie władze podkreślają, że bezpieczeństwo obywateli pozostaje priorytetem, dlatego zdecydowano o natychmiastowym uruchomieniu wsparcia ze strony wojska.
Co to oznacza dla Polaków
Osoby przebywające w rejonach objętych konfliktem mogą liczyć na pomoc polskich służb konsularnych oraz wojska. Władze apelują jednocześnie o śledzenie komunikatów MSZ i stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Rozpoczęta operacja pokazuje, że państwo jest gotowe szybko reagować w sytuacjach zagrożenia i organizować transport powrotny dla swoich obywateli.
