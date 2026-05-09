Alarmujące prognozy dla Polski. Modele z USA pokazują scenariusz, który może niepokoić
Najnowsze długoterminowe prognozy pogodowe budzą coraz większe emocje. Według amerykańskich modeli Polska może stanąć przed wyjątkowo trudnym latem. Wskazania są jednoznaczne – temperatury mogą wyraźnie przekroczyć normy, a w niektórych regionach pojawi się poważny problem z opadami.
Modele mówią jasno: będzie cieplej niż zwykle
Amerykański model CFS sugeruje, że średnie temperatury w Polsce mogą być wyższe nawet o ponad 1,5 stopnia względem normy wieloletniej. To poziom, który w praktyce oznacza częstsze i dłuższe fale upałów.
Europejski model ECMWF jest bardziej zachowawczy, ale również wskazuje na cieplejszy sezon. W jego przypadku mowa o odchyleniach rzędu 0,5–1 stopnia. To nadal oznacza lato wyraźnie cieplejsze niż standardowe.
IMGW podkreśla jednak, że przy tak długim horyzoncie nie można mówić o pewnej prognozie. Wstępne analizy dla czerwca są bardziej umiarkowane i zakładają warunki zbliżone do normy.
Wschód kraju pod szczególną presją
Najbardziej niepokojące prognozy dotyczą wschodniej i północno-wschodniej Polski. To tam mogą pojawić się największe odchylenia temperatur.
Regiony takie jak Podlasie, Lubelszczyzna czy Suwalszczyzna – dotąd kojarzone raczej z chłodniejszym klimatem – mogą znaleźć się w strefie intensywnych upałów. Wśród potencjalnie najbardziej narażonych miast wymienia się Białystok, Suwałki, Łomżę czy Chełm.
Na Mazowszu i w centralnej Polsce problemem może być nie tylko wysoka temperatura, ale też niedobór deszczu. Taka kombinacja zwiększa ryzyko suszy i pożarów.
Upał i brak opadów – groźne połączenie
Jeśli scenariusz się sprawdzi, konsekwencje odczują nie tylko mieszkańcy, ale też rolnictwo i gospodarka. Wysokie temperatury bez regularnych opadów mogą prowadzić do szybkiego wysychania gleby.
To z kolei oznacza problemy dla upraw, sadów i lasów. W takich warunkach rośnie także ryzyko pożarów, szczególnie w okresach bezdeszczowych.
Pogoda zaskoczy też turystów
Zaskakujące są również prognozy dla południa Europy. W regionach popularnych wśród turystów może być więcej burz i intensywnych opadów.
Dotyczy to m.in. Włoch, Hiszpanii czy Grecji. Zamiast stabilnej pogody mogą pojawić się gwałtowne zjawiska – ulewy, burze i lokalne podtopienia.
To nie tylko dyskomfort, ale realne zagrożenie
Długotrwałe upały stanowią poważne ryzyko dla zdrowia. Najbardziej narażone są osoby starsze, dzieci i osoby przewlekle chore.
Najgroźniejsze są sytuacje, gdy wysokie temperatury utrzymują się przez wiele dni, a noce nie przynoszą ochłodzenia. Organizm nie ma wtedy czasu na regenerację.
Co to oznacza dla Ciebie
Nie ma jeszcze pewności, że najgorszy scenariusz się sprawdzi. Ale jeśli kilka modeli wskazuje ten sam kierunek, warto potraktować to poważnie.
To dobry moment, by przygotować się wcześniej – sprawdzić sprzęt chłodzący, zadbać o zapas wody i pomyśleć o bezpieczeństwie najbliższych.
Bo jeśli lato faktycznie okaże się tak gorące, jak pokazują prognozy, lepiej być krok przed sytuacją niż reagować w ostatniej chwili.
