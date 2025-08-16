ALDI kusi promocją! Masło i olej w rekordowo niskich cenach
ALDI ruszył z nową akcją rabatową, która może mocno odciążyć portfele klientów. Przez kilka dni dwa popularne produkty kupimy w wyjątkowo niskich cenach, a oszczędności sięgają nawet jednej trzeciej wartości.
Nowa promocja w ALDI: masło i olej w niższych cenach
Sieć ALDI przygotowała kolejną ofertę specjalną dla swoich klientów. Od soboty 16 sierpnia do piątku 22 sierpnia 2025 roku w sklepach obowiązują dwie atrakcyjne promocje na popularne produkty spożywcze.
Masło Łaciate w promocji „2+1 gratis”
Masło ekstra Łaciate 83% tłuszczu (200 g) dostępne jest w wyjątkowej ofercie – przy zakupie trzech sztuk, jedna kostka wychodzi gratis. Cena jednostkowa spada wtedy do 5,99 zł za sztukę, co oznacza oszczędność aż 33% w stosunku do ceny regularnej, wynoszącej 8,99 zł.
Olej tańszy o ponad 20%
Drugą promocją objęto olej roślinny w butelkach 3-litrowych. Do 22 sierpnia jego cena spadła z 18,99 zł do 14,99 zł, co oznacza rabat na poziomie 21%. To jeden z najniższych poziomów cenowych w ostatnich miesiącach, co może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy na zapas.
Obie oferty dostępne są wyłącznie do 22 sierpnia 2025 roku. Takie akcje rabatowe cieszą się dużą popularnością wśród klientów, zwłaszcza w czasie, gdy ceny produktów spożywczych wciąż pozostają istotnym elementem domowych budżetów.
