Aldi ostrzega klientów. Wadliwe zabawki wycofane ze sprzedaży
Aldi wycofuje ze sprzedaży drewniane zabawki Toylino po wykryciu wad mogących stwarzać ryzyko zadławienia i skaleczenia. Sieć apeluje do klientów o natychmiastowy zwrot produktów, oferując pełen zwrot pieniędzy także bez paragonu.
Aldi poinformowało o natychmiastowym wycofaniu z rynku kilku drewnianych zestawów zabawkowych marki Toylino. Badania wykazały potencjalne ryzyko zadławienia i skaleczenia, dlatego sieć apeluje do klientów o zwrot produktów.
Decyzja o wycofaniu dotyczy drewnianych zestawów Toylino, dostępnych w sklepach Aldi od 19 listopada 2025 roku. W wyniku kontroli stwierdzono, że niektóre elementy zabawek mogą odpadać, a nierówne drewniane powierzchnie grożą skaleczeniem. Najpoważniejszym zagrożeniem jest ryzyko połknięcia małych części przez dziecko.
Aldi podjęło decyzję o natychmiastowym usunięciu zabawek ze sprzedaży i zwróciło się do klientów z pilnym komunikatem.
Fakty i tło sprawy
Produkty dziecięce podlegają jednemu z najbardziej restrykcyjnych systemów kontroli w Unii Europejskiej. Zabawki muszą spełniać normy dotyczące wytrzymałości, rozmiarów elementów i jakości użytych materiałów. Producent odpowiada za bezpieczeństwo produktu na każdym etapie — od projektu po wprowadzenie do sprzedaży.
W tym przypadku zagrożenie wykryto już po trafieniu produktów na półki sklepowe. Sieć Aldi, zgodnie z wymogami Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, natychmiast uruchomiła procedurę wycofania. Publikacja ostrzeżenia ma na celu szybkie dotarcie do rodziców, którzy mogli kupić wadliwą zabawkę.
Wycofane zestawy Toylino obejmują:
- Drewniane składniki do pieczenia (kod 4068706137921),
- Drewniane lody z akcesoriami (kod 4068706137938),
- Drewniany zestaw sałatkowy (kod 4068706137952),
- Drewniany zestaw warsztatowy (kod 4068706137976).
Klienci proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania produktów.
Co to oznacza dla czytelnika?
Każdy, kto kupił którąkolwiek z wymienionych zabawek, może zwrócić ją w dowolnym sklepie Aldi do 9 stycznia 2026 roku. Zwrot pieniędzy następuje także bez paragonu. To standardowa procedura w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu konsumentów.
Dla rodziców to przypomnienie, jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu zabawek używanych przez dzieci. Nawet drobna wada konstrukcyjna w produkcie przeznaczonym dla najmłodszych może prowadzić do groźnych sytuacji.
Aldi wycofuje cztery drewniane zestawy Toylino z powodu ryzyka zadławienia i skaleczenia. Sieć apeluje o ich natychmiastowy zwrot i zapewnia zwrot pieniędzy bez dowodu zakupu. Sprawa przypomina, że bezpieczeństwo produktów dziecięcych pozostaje priorytetem, a kontrole jakości są niezbędne na każdym etapie dystrybucji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.