Alert bezpieczeństwa! PKO BP bije na alarm. Dotyczy wszystkich klientów
PKO Bank Polski wydał dziś pilny alert bezpieczeństwa, w którym ostrzega klientów przed nową, wyjątkowo niebezpieczną metodą oszustwa. Komunikat opublikowano 29 października w mediach społecznościowych banku wraz z apelem: „Udostępnij i ostrzeż znajomych!”.
Fałszywe reklamy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Przestępcy wykorzystują nowoczesne technologie, w tym generatywną sztuczną inteligencję, by tworzyć fałszywe reklamy z przerobionym wizerunkiem członków zarządu PKO BP. W materiałach wideo i grafikach pojawiają się spreparowane wypowiedzi, mające rzekomo potwierdzać udział banku w „nowatorskich projektach inwestycyjnych”. Oszuści zachęcają do wpłaty około 1000 zł, obiecując zyski sięgające nawet 25 tys. zł miesięcznie.
PKO BP podkreśla, że są to całkowicie nieprawdziwe informacje, a osoby, które zdecydują się na udział w takich „inwestycjach”, mogą stracić wszystkie środki.
Jak rozpoznać oszustwo?
Bank przypomina, że żadne legalne instytucje finansowe nie gwarantują błyskawicznych i wysokich zysków. W fałszywych reklamach często pojawiają się błędy językowe, nienaturalne sformułowania, a adresy stron różnią się nieznacznie od oficjalnych domen. Oszuści posługują się także komentarzami i opiniami rzekomych klientów, aby wzbudzić zaufanie.
PKO BP radzi, by zawsze dokładnie sprawdzać źródło reklamy, nie klikać w podejrzane linki i nie podawać swoich danych logowania, numerów kart ani haseł.
Co zrobić, jeśli podejrzewasz oszustwo?
Bank apeluje o natychmiastowy kontakt z infolinią PKO BP (800 302 302), jeśli użytkownik zauważy podejrzaną ofertę lub padł ofiarą próby wyłudzenia. Warto także sprawdzić listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgłosić incydent policji.
PKO BP w komunikacie zaznacza, że tylko wspólne działanie i szybkie reagowanie mogą powstrzymać falę oszustw. Dlatego prosi internautów o udostępnianie ostrzeżenia, by jak najwięcej osób zachowało czujność.
– W dobie generatywnej sztucznej inteligencji manipulacja wizerunkiem i słowem stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Nie dajmy się nabrać. Bank nigdy nie zachęca do inwestycji przez reklamy w internecie – podkreślono w oficjalnym komunikacie PKO BP.
Nowa fala cyberprzestępczości pokazuje, że nawet najbardziej zaufane marki mogą stać się narzędziem oszustów. Dlatego najważniejszą zasadą pozostaje ta sama: nigdy nie ufaj zbyt atrakcyjnym ofertom w sieci.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.