Alert dla pasażerów Lotniska Chopina. Lotnisko radzi zachować szczególną ostrożność
Lotnisko Chopina w Warszawie ostrzega pasażerów przed możliwymi opóźnieniami lotów. Zarząd portu informuje, że spodziewane trudne warunki atmosferyczne, szczególnie w środę, mogą wpłynąć na funkcjonowanie lotniska i apeluje o wcześniejsze sprawdzanie statusu rejsów oraz zaplanowanie podróży z większym zapasem czasu.
Na Lotnisku Chopina w Warszawie w najbliższych dniach możliwe są opóźnienia i utrudnienia w ruchu lotniczym. Zarządzający portem ostrzegają, że szczególnie w środę 14 stycznia trudne warunki atmosferyczne, w tym marznący deszcz i oblodzenie, mogą wpłynąć na punktualność operacji lotniczych.
W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych lotnisko apeluje do pasażerów o zachowanie ostrożności i wcześniejsze zaplanowanie podróży. Zaleca się regularne sprawdzanie statusu rejsów bezpośrednio u przewoźników lub na stronie internetowej portu oraz przyjazd na lotnisko z odpowiednim zapasem czasu. Utrudnienia mogą dotyczyć nie tylko startów i lądowań, ale także dojazdu do i z lotniska.
Problemy związane z pogodą nie są odosobnione. W ostatnich dniach trudne warunki panowały również na innych europejskich lotniskach. W Wiedniu z powodu oblodzenia ruch lotniczy był czasowo wstrzymany, a we Frankfurcie nad Menem część lotów została odwołana z powodu intensywnych opadów śniegu i gołoledzi. Podobne trudności występowały także w Warszawie w miniony weekend, gdy kilka samolotów musiało zostać przekierowanych na inne lotniska w Polsce.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na lotnisku w Krakowie, gdzie zamglenie i warunki atmosferyczne mogą powodować opóźnienia. Jednocześnie podkreślił, że sytuacja na kolei pozostaje stabilna i nie odnotowano poważniejszych zakłóceń w ruchu pociągów.
Lotnisko Chopina, jako największy port lotniczy w Polsce, obsługuje codziennie tysiące pasażerów. W 2024 roku skorzystało z niego blisko 21,3 mln podróżnych, co było rekordowym wynikiem. Zarząd portu zapewnia, że służby lotniskowe są przygotowane na pogorszenie pogody, jednak w przypadku ekstremalnych warunków bezpieczeństwo operacji pozostaje priorytetem.
