Alert dla Warszawy i okolic! Nadciąga wichura, porywy aż do 85 km/h. Wydano pilne ostrzeżenie.
To nie są zwykłe podmuchy. Służby meteorologiczne wydały właśnie alarm dla województwa mazowieckiego, który obejmuje znaczną część regionu, w tym powiaty bezpośrednio graniczące ze stolicą. Sprawdź, do której godziny potrwa zagrożenie i jakie porywy wiatru prognozują eksperci, stawką jest bezpieczeństwo Twoje i Twojego mienia.
Mieszkańcy Warszawy oraz południowej i wschodniej części Mazowsza muszą przygotować się na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Zgodnie z najnowszym komunikatem z dnia 25 kwietnia 2026 roku, nad region nadciąga strefa niebezpiecznego, silnego wiatru. Choć w samym centrum Warszawy wysoka zabudowa nieco tłumi podmuchy, to na otwartych przestrzeniach oraz w powiatach takich jak otwocki, piaseczyński czy miński, sytuacja może być bardzo poważna. Wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich może wyrządzić spore szkody w infrastrukturze i łamać gałęzie drzew.
Porywy do 85 km/h. Lista zagrożonych powiatów
Prognozy zawarte w oficjalnym komunikacie są jednoznaczne: średnia prędkość wiatru wyniesie do 50 km/h, ale to porywy są najniebezpieczniejsze. Ich siła może osiągać nawet 85 km/h. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy szerokiego pasa Mazowsza, w tym powiatów:
- białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego,
- kozienieckiego, lipskiego, łosickiego, mińskiego,
- otwockiego, piaseczyńskiego, przysuskiego,
- radomskiego (w tym miasta Radom), siedleckiego (w tym miasta Siedlce),
- szydłowieckiego oraz zwoleńskiego.
Dla mieszkańców Warszawy pracujących w tych rejonach lub planujących weekendowe wyjazdy za miasto (np. w stronę Otwocka czy Piaseczna), to sygnał do zachowania szczególnej ostrożności. Tak silny wiatr potrafi przewracać lekkie konstrukcje, niszczyć banery reklamowe i utrudniać prowadzenie pojazdów, szczególnie na trasach wylotowych ze stolicy, takich jak trasa S7 czy S17.
Kiedy nastąpi apogeum? Ważne terminy
Zgodnie z informacjami ze zdjęcia, zagrożenie nie minie szybko. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 11:55 dnia 25 kwietnia aż do niedzieli, 26 kwietnia 2026 roku, do godziny 18:00. Oznacza to, że przed nami ponad doba z bardzo niespokojną aurą. Warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach warszawskich bloków i unikać parkowania samochodów pod drzewami, co w dzielnicach takich jak Żoliborz, Mokotów czy Saska Kępa jest częstą przyczyną uszkodzeń mienia podczas wichur.
Służby apelują również o monitorowanie komunikatów. W Warszawie, gdzie tempo życia jest ogromne, łatwo zignorować alert, jednak przy porywach sięgających 85 km/h ryzyko staje się realne. Pamiętajmy, że wiatr o tej sile może powodować przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich i SKM ze względu na możliwe powalone konary na trakcjach.
Zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców Warszawy i okolic
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, warto zastosować się do kilku prostych zasad:
- Zdejmij lekkie przedmioty z balkonu: Doniczki czy meble ogrodowe mogą stać się niebezpiecznymi pociskami.
- Przestaw samochód: Jeśli parkujesz pod drzewem lub w pobliżu rusztowań na placu budowy, znajdź bezpieczniejsze miejsce.
- Uważaj w parkach: Unikaj spacerów w miejscach z dużą ilością starodrzewu (np. w Łazienkach Królewskich, Parku Skaryszewskim czy Lesie Kabackim) podczas najsilniejszych podmuchów.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu meteorologicznego z dnia 25.04.2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.