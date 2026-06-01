Alert IMGW na Boże Ciało. Warszawa powinna się przygotować
Długi weekend związany z Bożym Ciałem nie wszędzie upłynie pod znakiem letniej pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, gradem i silnym wiatrem, które mogą pojawić się już na kilka dni przed świętem. Największe ryzyko niebezpiecznych zjawisk prognozowane jest dla wschodniej, centralnej i południowej Polski. Dopiero pod koniec weekendu aura ma się stopniowo uspokajać.
Burzowy początek długiego weekendu
Według najnowszych prognoz pierwsze niebezpieczne zjawiska pojawią się jeszcze przed Bożym Ciałem. We wtorek i środę przez Polskę będą przemieszczać się fronty atmosferyczne przynoszące przelotne opady deszczu oraz burze.
Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na środę 3 czerwca. Meteorolodzy przewidują rozwój gwałtownych burz na zachodzie kraju oraz na Śląsku. Lokalnie może spaść nawet 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 75 km/h.
W niektórych miejscach możliwe są również opady gradu. Silne podmuchy wiatru mogą powodować łamanie gałęzi oraz lokalne utrudnienia w ruchu drogowym.
Boże Ciało pod znakiem deszczu i wyładowań atmosferycznych
Czwartek 4 czerwca, czyli Boże Ciało, nie wszędzie przyniesie spokojną pogodę. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu.
Największe ryzyko burz przewidywane jest we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie mogą pojawić się również opady gradu.
W czasie burz suma opadów może wynieść od 10 do 30 mm. Wiatr poza burzami będzie słaby, jednak podczas gwałtownych zjawisk jego porywy mogą dochodzić do 60 km/h.
Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas uroczystości i procesji organizowanych na otwartej przestrzeni.
Temperatura będzie zależeć od regionu
W Boże Ciało mieszkańcy różnych części Polski odczują wyraźne różnice temperatur.
Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz na Śląsku, gdzie termometry pokażą od 24 do 25 stopni Celsjusza. W centrum kraju, na Mazurach, Podlasiu oraz w Wielkopolsce przewidywane są wartości od 22 do 23 stopni.
Najchłodniej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Na wybrzeżu temperatura może utrzymać się w okolicach 20 stopni, natomiast na Podhalu nie przekroczy 18 stopni Celsjusza.
Warszawa. Mieszkańcy powinni przygotować się na opady
W stolicy początek długiego weekendu również może upłynąć pod znakiem zmiennej pogody. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz z gradem.
Temperatura w Warszawie ma utrzymywać się w granicach 22-23 stopni Celsjusza. Osoby planujące udział w procesjach lub wyjazdy za miasto powinny śledzić bieżące komunikaty pogodowe i mieć przygotowaną odzież przeciwdeszczową.
Kiedy pogoda się poprawi?
Według aktualnych prognoz poprawa pogody ma nastąpić w drugiej części długiego weekendu. W sobotę i niedzielę temperatura będzie bardziej wyrównana, a ryzyko gwałtownych burz znacząco spadnie.
Synoptycy przewidują wartości od 18 do 22 stopni Celsjusza w większości regionów kraju.
Jeszcze lepsze wiadomości dotyczą kolejnego tygodnia. Od 8 czerwca do Polski ma napłynąć bardziej suche i cieplejsze powietrze. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 28 stopni Celsjusza.
Co to oznacza dla Ciebie?
• Największe ryzyko burz wystąpi od środy do czwartku.
• W czasie nawałnic możliwe są opady gradu i silne porywy wiatru do 75 km/h.
• Osoby planujące udział w procesjach Bożego Ciała powinny śledzić lokalne ostrzeżenia pogodowe.
• Pogoda ma poprawić się w drugiej części długiego weekendu.
• Kolejny tydzień może przynieść temperatury sięgające nawet 28°C.
