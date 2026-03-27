Alert IMGW w połowie kraju. Ostrzeżenia przed powrotem śniegu, ulew i mrozu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie oficjalne, żółte ostrzeżenia 1 stopnia, które całkowicie dewastują wiosenne plany na nadchodzący weekend i wprowadzają stan podwyższonej gotowości na drogach w kilkudziesięciu powiatach. Zamiast zapowiadanego ocieplenia, potężne fronty atmosferyczne uderzają w terytorium Polski ze zdwojoną siłą, przynosząc niebezpieczną mieszankę zjawisk: od intensywnych opadów śniegu w rejonach górskich, przez potężne ulewy, aż po zabójcze dla roślinności przymrozki przy gruncie w centrum i na północy kraju.
Sytuacja jest o tyle poważna, że drastyczne spadki temperatur zbiegają się w czasie z okresem masowej wymiany ogumienia przez zmotoryzowanych. Dlaczego tak nagłe załamanie pogody stanowi śmiertelne zagrożenie dla kierowców podróżujących w piątkowy wieczór, w których dokładnie rejonach przyrost pokrywy śnieżnej przekroczy 30 centymetrów i jak musisz zabezpieczyć swój majątek oraz ogród przed temperaturą spadającą gwałtownie do -4 stopni Celsjusza?
Zima przypuszcza 2 atak. Śnieżny paraliż na południu kraju
Analiza najnowszych modeli pogodowych opublikowanych przez synoptyków nie pozostawia absolutnie żadnych złudzeń. Południowa część Polski zostaje w ten weekend całkowicie odcięta od wiosennej aury. Na mapach IMGW wyraźnie widać rozległą, żółtą strefę obejmującą kluczowe powiaty turystyczne: tatrzański, nowotarski, żywiecki, bielski oraz cieszyński. Dla tych obszarów wydano rygorystyczne ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
Zjawisko to będzie miało najbardziej gwałtowny przebieg na terenach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza. Zgodnie z oficjalnymi pomiarami, już minionej doby (z 26 na 27 marca) pokrywa śnieżna w tych rejonach wzrosła od 12 do 18 centymetrów. Jednak to nie koniec. Front atmosferyczny będzie stale zasilał chmury nad górami, powodując dalszy przyrost o kolejne 10 do 15 centymetrów. Synoptycy szacują, że całkowity przyrost grubości pokrywy śnieżnej od czwartku do sobotniego poranka (28 marca, godzina 07:00) wyniesie łącznie od 20 do nawet 30 centymetrów. Dla drogowców oznacza to konieczność natychmiastowego wyjazdu pługopiaskarek, a dla tysięcy turystów jadących na weekend do Zakopanego czy Szczyrku – gwarancję potężnych zatorów i całkowitego paraliżu na podjazdach pod wzniesienia.
Wodne uderzenie. 60 milimetrów deszczu i ryzyko lokalnych podtopień
Śnieg w górach to zaledwie 1 z 3 niszczycielskich elementów obecnego frontu. Znacznie szerzej zakrojone ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów deszczu. Obejmują one ogromne połacie południowej Polski, w tym między innymi powiat limanowski oraz przyległe obszary województwa małopolskiego i śląskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska synoptycy oceniają na bardzo wysokie, bo aż 75 procent.
Skala zjawiska jest niepokojąca. Komunikat IMGW mówi o opadach o natężeniu umiarkowanym, przechodzących okresami w ulewy. Prognozowana, skumulowana suma opadów od nocy ze środy na czwartek aż do piątkowego popołudnia (27 marca) wyniesie miejscami od 50 do 60 milimetrów. W języku hydrologów oznacza to, że na każdy 1 metr kwadratowy powierzchni spadnie aż 60 litrów wody. Taka ilość opadu w tak krótkim oknie czasowym to potężne obciążenie dla miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej. Studzienki burzowe nie będą w stanie przyjąć takiej masy wody, co doprowadzi do lokalnych zalań obniżonych przejazdów pod wiaduktami, dróg dojazdowych oraz niżej położonych piwnic i garaży podziemnych w blokach mieszkalnych.
Lodowa pułapka w nocy. Przymrozki uderzają w centrum i północ
O ile południe walczy z opadami, o tyle północna i centralna Polska zmierzy się z niewidzialnym, ale równie groźnym przeciwnikiem. IMGW wydało potężną siatkę ostrzeżeń przed przymrozkami, które obowiązują w piątek od godziny 21:00 aż do soboty do godziny 08:00. Ostrzeżenia te pokrywają swoim zasięgiem między innymi powiat kutnowski (województwo łódzkie) oraz szeroki pas województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prawdopodobieństwo spadków temperatur ustalono na 80 procent.
Modele termiczne wskazują, że miejscami temperatura powietrza na standardowej wysokości 2 metrów obniży się do -2 stopni Celsjusza. Prawdziwy dramat rozegra się jednak tuż przy samej ziemi, gdzie odczyty wskażą aż -4 stopnie Celsjusza. Dla rolników i właścicieli prywatnych sadów, którzy w ostatnich, cieplejszych tygodniach zaobserwowali już rozkwit pierwszych pąków i rozwój wegetacji, taki mróz to absolutna katastrofa. Lód fizycznie rozsadza komórki wewnątrz delikatnych roślin, powodując ich obumieranie i drastycznie redukując tegoroczne plony. Zjawisko to potrwa przez całą noc, tworząc śmiercionośne warunki dla każdego wcześnie kwitnącego krzewu.
Opona letnia na czarnym lodzie. Katastrofalne błędy kierowców
Nałożenie się tych zjawisk na 1 weekend generuje potężne ryzyko w sektorze bezpieczeństwa drogowego. Tysiące Polaków, skuszonych wyższymi temperaturami w połowie marca, zdążyło już odwiedzić warsztaty wulkanizacyjne i zmienić opony z zimowych na letnie. Mieszanka opony letniej, ulewnego deszczu i temperatury spadającej w nocy do -4 stopni Celsjusza to najprostszy matematyczny wzór na kolizję.
Na drogach wystąpi zjawisko tak zwanego czarnego lodu (ang. black ice). Cienka, niewidoczna gołym okiem warstwa zamarzniętej wody sprawi, że asfalt będzie przypominał lodowisko. Opona letnia, której mieszanka gumowa staje się twarda jak plastik już przy spadku temperatury poniżej 7 stopni na plusie, całkowicie traci przyczepność przy -2 stopniach. Droga hamowania wydłuża się o kilkadziesiąt metrów. Co gorsza, w przypadku spowodowania kolizji na oponach letnich podczas oficjalnych ostrzeżeń przed śniegiem i mrozem, ubezpieczyciele mogą wnikliwie analizować sprawę pod kątem rażącego niedbalstwa, co w skrajnych przypadkach otwiera drogę do problemów z wypłatą środków z polisy Autocasco (AC).
