Alert! Masowa awaria kart płatniczych w całej Polsce. Klienci odchodzą od kas z pustymi rękami
W całym kraju wystąpiły poważne problemy z płatnościami kartami. Nie działają terminale, BLIK odmawia współpracy, a karty Visa i Mastercard są odrzucane. Problem może dotyczyć eService – firmy rozliczającej transakcje kartowe.
Polacy zaczęli masowo zgłaszać problemy z płatnościami bezgotówkowymi. Serwis Downdetector odnotował gwałtowny wzrost zgłoszeń – tylko dla kart Visa wpłynęło już 1278 raportów o awarii, a liczby dla Mastercard i BLIK również dynamicznie rosną.
McDonald’s, Lidl, piekarnie – wszędzie ten sam problem
Informacje o awarii zaczęły napływać z całej Polski. Pracownicy McDonald’s potwierdzili, że nie można zapłacić kartą w żadnej z lokalizacji sieci. „Przed chwilą w Lidlu odrzuciło wszystkim płatności z różnych kart, BLIKIEM też się nie dało. W piekarni to samo” – informują nas czytelnicy.
Problem dotyka zarówno karty debetowe, kredytowe, jak i podarunkowe. Klienci zmuszeni są do płacenia gotówką lub rezygnacji z zakupów. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne skargi: „Mamy dwa terminale – oba problem z połączeniem i Blik też nie działa”.
eService może być winne
Jeden z banków nieoficjalnie przekazał informację, że problem może występować z eService – firmą rozliczającą transakcje kartowe. To operator terminali płatniczych obsługujący setki tysięcy punktów handlowych w całej Polsce.
Niestety, próby skontaktowania się z biurem prasowym eService zakończyły się niepowodzeniem – „nikt nie odbiera telefonu”. Również przedstawiciele Visa i Mastercard nie są dostępni, co utrudnia uzyskanie oficjalnych informacji o przyczynach awarii.
To nie pierwsza taka sytuacja
Polacy już wcześniej doświadczyli podobnych problemów. W marcu 2025 roku miała miejsce awaria terminali Polskich ePłatności, która trwała niemal godzinę i sparaliżowała płatności w całym kraju. Wówczas firma przeprosiła klientów i poinformowała, że wszystkie systemy wróciły do normalnego działania.
We wrześniu tego roku odnotowano również awarię BLIK-a, która uniemożliwiała generowanie kodów i zatwierdzanie transakcji. Problem został rozwiązany po kilkudziesięciu minutach, ale pokazał, jak kruche są systemy płatności bezgotówkowych.
Planowane przerwy w bankach
Piątkowa awaria zbiegła się w czasie z zaplanowanymi przerwami technicznymi w wielu bankach. ING Bank Śląski zapowiedział utrudnienia w obsłudze kart w nocy z 13 na 14 września, podobnie Bank Pocztowy, Santander Consumer Bank, Toyota Bank i Volkswagen Bank.
Choć są to planowane przerwy serwisowe, ich koncentracja w jednym weekendzie może dodatkowo utrudnić klientom dostęp do usług płatniczych.
Co robić podczas awarii?
Zawsze miej przy sobie gotówkę – mimo postępującej cyfryzacji, gotówka pozostaje najbardziej niezawodną formą płatności w sytuacjach awaryjnych.
Sprawdzaj komunikaty banków – w przypadku problemów śledź oficjalne kanały komunikacyjne swojego banku i operatorów płatniczych.
Korzystaj z alternatywnych metod – jeśli jedna karta nie działa, spróbuj innej lub skorzystaj z przelewu tradycyjnego.
Nie panikuj – awarie systemów płatniczych są zazwyczaj krótkotrwałe i nie wpływają na bezpieczeństwo środków na koncie.
Konsekwencje dla handlu
Awarie płatności bezgotówkowych mają poważne konsekwencje dla polskiego handlu. Klienci przyzwyczajeni do płacenia kartą często nie mają przy sobie gotówki, co zmusza ich do rezygnacji z zakupów.
„Bez gotówki musiałbym zostawić zakupy” – skarżył się jeden z klientów podczas marcowej awarii terminali. Sklepy tracą klientów, a obroty mogą spaść nawet o kilkadziesiąt procent w czasie trwania problemów.
Dlaczego awarie się zdarzają?
Systemy płatności bezgotówkowych to skomplikowana infrastruktura obejmująca banki, operatorów kart, firmy rozliczeniowe i sieci telekomunikacyjne. Awaria w każdym z tych elementów może sparaliżować płatności w całym kraju.
Najczęstsze przyczyny to:
- Przeciążenie serwerów podczas dużego ruchu
- Problemy z połączeniami internetowymi
- Awarie sprzętu w centrach danych
- Błędy w oprogramowaniu
- Planowane, ale źle skoordynowane prace serwisowe
System płatności wymaga modernizacji
Częste awarie pokazują, że polski system płatności bezgotówkowych potrzebuje inwestycji w modernizację i zabezpieczenia. Polacy coraz chętniej rezygnują z gotówki – według NBP udział płatności bezgotówkowych przekroczył już 70% wszystkich transakcji.
Jednak infrastruktura nie nadąża za rosnącym popytem. Operatorzy muszą inwestować w redundantne systemy, które pozwolą uniknąć całkowitych przestojów podczas awarii.
Rada dla konsumentów
Piątkowa awaria to kolejne przypomnienie, że warto być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Nawet jeśli rzadko płacisz gotówką, zawsze miej przy sobie niewielką kwotę na sytuacje awaryjne.
Warto również mieć karty różnych banków i operatorów – jeśli jeden system nie działa, drugi może funkcjonować prawidłowo. Niektórzy eksperci zalecają również posiadanie karty przedpłaconej jako awaryjnej metody płatności.
Oczekujemy wyjaśnień
Na razie brak oficjalnych informacji o przyczynach piątkowej awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia. Milczenie operatorów i brak komunikacji z klientami tylko potęguje frustrację użytkowników.
Firma eService, która prawdopodobnie odpowiada za problemy, powinna jak najszybciej poinformować opinię publiczną o przyczynach awarii i podjętych działaniach naprawczych. Klienci mają prawo wiedzieć, dlaczego nie mogą korzystać ze swoich pieniędzy.
Będziemy śledzić sytuację i informować o kolejnych wydarzeniach związanych z awarią systemu płatności w Polsce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.